Chiara Nasti ha partorito: l’annuncio sui social, le prime foto di Thiago ed è già polemica

In queste ore è appena arrivato la notizia in merito al fatto che Chiara Nasti ha partorito. Il figlio dell’influencer e del calciatore Mattia Zaccagni è venuto alla luce in data 16 novembre 2022.

L’annuncio in questione è stato dato direttamente dalla ragazza attraverso il suo profilo Instagram. Attraverso dei post e delle IG Stories, l’influencer ha già informato tutti di quanto accaduto. Vediamo, dunque, tutto quello che è emerso.

L’annuncio di Chiara Nasti, finalmente ha partorito: le foto

Chiara Nasti ha partorito, la giovane ha finalmente dato alla luce il suo primogenito, che lei e il suo compagno Mattia Zaccagni hanno deciso di chiamare Thiago. La notizia inerente questo lieto evento è stata data direttamente da Chiara, la quale ha pubblicato su Instagram un post all’interno de quale è presente una prima immagine di suo figlio. Il piccolo è tra le braccia del suo papà ed ha un volto disteso e tranquillo.

La ragazza si è limitata a scrivere solamente poche parole per commentare la lieta novella, molto probabilmente in seguito esprimerà meglio la sua felicità. Chiara si è limitata a dare il benvenuto al loro primogenito ed ha ammesso che sia lei sia il suo compagno amano alla follia quel piccolo scricciolo. Al di sotto di tale post, chiaramente, sono tantissimi i commenti che si stanno sviluppando. (Continua dopo il post)

La polemica contro Chiara e Mattia Zaccagni

Moltissime persone, sia conosciute sia non, si stanno congratulando con Chiara Nasti e Mattia Zaccagni per essere diventati genitori per la prima volta. Tra i commenti è spuntato quello di Taylor Mega, la quale ha detto che il piccolo Thiago è molto fortunato ad avere due genitori come loro. Di questa versione dei fatti, però, non sono molto convinti alcuni utenti del web. Al di sotto di tale commento, infatti, si è sollevata una polemica.

Alcune persone hanno commentato dicendo che Taylor fosse così dolce nei loro confronti semplicemente perché avrebbe un interesse nei confronti di Mattia. Altri, invece, hanno criticato i due nei-genitori asserendo che il piccolo fosse tutt’altro che fortunato a ritrovarsi loro due come padre e madre. Insomma, anche in un momento così lieto c’è chi non perde occasione per attaccare i due ragazzi e muovere contro di loro accuse con lo scopo di rovinare questo momento.