Il Paradiso delle signore 18 novembre 2022: Gloria spinge Ezio a confessare

L’ultima puntata della settimana, quella di venerdì 18 novembre del Paradiso delle signore, vedrà Matilde fare una confessione a Vittorio. La donna non sa come comportarsi nei confronti di Flora dopo quello che ha scoperto.

Adelaide, invece, si mostrerà particolarmente riconoscente a Marcello per l’impegno che ha dimostrato nei suoi riguardi. Ezio, intanto, si troverà faccia a faccia con Gloria, la quale lo spingerà a confessare quale sia la cosa che gli sta generando tutto questo turbamento.

Gloria spinge Ezio a confessare tutto al Paradiso delle signore

Nella puntata del 18 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Ezio informerà Vittorio degli sviluppi che ha preso la sua carriera professionale. In particolare, l’uomo ammetterà di essersi dimesso dal ruolo di direttore della Palmieri. Ad ogni modo, almeno per il momento desidera che tale informazioni resti privata e non diventi di dominio pubblico. Gloria, però, che lo conosce nel profondo, capirà che ci sia qualcosa che lo sta turbando.

Proprio per tale ragione, dopo avergli fatto un po’ di domande, l’uomo arriverà a confessare tutto quello che gli è successo. Adelaide, dal canto suo, sarà estremamente felice dell’operato di Marcello. In virtù di questo, deciderà di aprirsi con lui per la prima volta e fare un passo molto importante nei suoi confronti. Il ragazzo, chiaramente, non potrà che essere felice di questo.

Anticipazioni 18 novembre: la decisione di Flora

Al Paradiso delle signore, intanto, vedremo che Marco riceverà un’importante proposta di lavoro. Finalmente le cose per lui stanno cambiando e il giovane non potrà che gioirne. Ad ogni modo, nel corso della puntata del 18 novembre vedremo che Matilde sarà molto provata. La donna non saprà come comportarsi. Da un lato vuole confessare ad Adelaide tutto quello che ha scoperto su Floria, ma dall’altro sarà restia a farlo.

In virtù di questo. deciderà di parlarne prima con Vittorio. L’uomo le darà dei consigli su come comportarsi. Intanto, Flora continuerà a comportarsi in maniera piuttosto sporca. La donna, poi, deciderà anche di non nascondere più il legame che c’è con il commendatore. A tal riguardo, si sbilancerà anche in relazione ai sentimenti e al rapporto che vincola i due protagonisti. Come la prenderà Adelaide? Non resta che attendere la prossima settimana per scoprirlo.