Domande e risposte sulla professione di giurista d’impresa dopo la laurea in giurisprudenza

Cosa fare una volta terminata la facoltà di giurisprudenza? A parte, naturalmente, il lavoro di avvocato, quali altre professioni può scegliere un giovane dottore in legge?

La carriera professionale dell’avvocato d’affari o consulente legale

Con oltre 300 posizioni aperte elencate sulla piattaforma LinkedIn, tra cui posizioni chiave in Ferrari, Xiaomi, Amazon, Technogym e Acea, la figura del consulente legale si distingue come una delle più intriganti e in continua evoluzione in termini di domanda di mercato, prospettive di crescita e retribuzione annua lorda.

Curiosi di saperne di più? Continuate a leggere per un esame dettagliato della professione di avvocato d’impresa.

Quali tipo di mansioni svolge l’avvocato di affari o giurista d’impresa?

La responsabilità principale di un avvocato d’impresa è quella di difendere gli interessi legali dell’azienda che lo assume.

Tra i compiti principali dell’esperto legale vi è quello di valutare le scelte amministrative dal punto di vista giuridico, di verificare che l’azienda abbia rispettato tutte le leggi vigenti e, più in generale, di tradurre in termini giuridici tutte le iniziative aziendali.

Il giurista d’impresa, che occupa una posizione intermedia tra quella di manager e quella di avvocato, partecipa anche ai colloqui con le istituzioni e le organizzazioni della pubblica amministrazione, nonché a quelli relativi a casi di controversie e contenziosi che interessano l’azienda.

Che tipo di formazione è richiesta per diventare avvocato d’affari?

Il percorso accademico tradizionale per conseguire il titolo di dottore in giurisprudenza o, in alternativa, la laurea in giurisprudenza è sempre parte integrante del programma di formazione di un giurista d’impresa.

Un programma di master post-laurea che può essere accreditato dal Consiglio Nazionale degli Avvocati è un modo per ampliare la propria formazione, specializzandosi nel diritto del lavoro e delle imprese e acquisendo le conoscenze e le capacità necessarie per esercitare la professione di giurista.

Un master per giuristi d’impresa dal taglio davvero attuale in diritto societario copre un’ampia gamma di argomenti, dal tradizionale diritto del lavoro al diritto informatico, passando per questioni come i contratti commerciali, i contratti pubblici, la due diligence, la proprietà intellettuale, le crisi aziendali e l’insolvenza e la compliance aziendale.

I master executive tipicamente promossi dalle business school sono quindi molto utili per la formazione dei giuristi d’impresa; questi corsi si distinguono per la forte enfasi pratica e l’uso intensivo di esercitazioni pratiche (con analisi approfondite di casi di studio, project work, esercizi di role playing e altri metodi di insegnamento basati su contenuti esperienziali).

In realtà, l’obiettivo degli executive master in diritto societario è quello di preparare professionisti con tutte le capacità richieste per il primo ingresso nella professione, qualità che inevitabilmente aumenta il fascino del giovane avvocato presso le medie e grandi imprese.

In quali realtà trova collocazione il giurista d’impresa? E con quale inquadramento?

Sia le istituzioni e gli enti governativi, sia le imprese private di ogni dimensione e settore possono beneficiare dei servizi degli avvocati d’impresa (industriali, bancari, assicurativi, finanziari, ecc.).

Anche se le piccole imprese possono avere bisogno di un avvocato d’impresa a scopo di consulenza, come detto in precedenza, è più comune che siano le medie e grandi imprese ad assumerne uno.

Secondo la categorizzazione contrattuale, il giurista d’impresa occupa tipicamente posizioni apicali nella gerarchia organizzativa, configurandosi come quadro o dirigente. Le mansioni del giurista rientrano spesso nella sfera di competenza dell’ufficio legale o delle risorse umane dell’azienda.

Cosa distingue un giurista d’impresa da un avvocato?

A causa del comune percorso formativo, le figure del giurista e dell’avvocato vengono comunemente confuse, anche se in realtà rappresentano due professioni ben diverse, come dimostra la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 161 del 26 agosto 2020.

Per garantire la corretta applicazione dei principi e delle norme di legge, lo studio e l’interpretazione del diritto sono importanti per i giuristi.

Come già detto, il giurista d’impresa è specializzato in diritto del lavoro e societario e le sue responsabilità variano dalla gestione dei conflitti interni al soddisfacimento dei requisiti previdenziali e fiscali, dalla tutela della privacy dei lavoratori alla conservazione della proprietà intellettuale dell’azienda.

Per contro, l’avvocato fornisce rappresentanza legale o consulenza legale, proteggendo gli interessi del suo cliente e difendendolo in tribunale.

Le azioni dell’avvocato vanno dalla difesa dei clienti in tribunale all’avvio di azioni legali per conto di privati e aziende. Per poter esercitare, l’avvocato deve aver completato la propria formazione completando un tirocinio e superando l’esame di abilitazione all’esercizio della professione.

Qual è la RAL media del giurista d’impresa o avvocato d’affari in Italia?

Il tipo di organizzazione presa in considerazione, così come il livello di anzianità, hanno un impatto considerevole sulla retribuzione netta e sulla RAL (Retribuzione Annua Lorda) del giurista d’impresa.

La retribuzione lorda di un giovane giurista d’impresa entry-level è spesso dell’ordine di 25.000 euro all’anno.

Tuttavia, con i livelli di anzianità e l’avanzamento di carriera, il reddito del giurista aumenta rapidamente, spesso fino a 85.000 euro per gli specialisti che lavorano per le grandi aziende internazionali.