Tommaso Zorzi operazione alle parti intime: ecco cos’ha fatto e come sta

In queste ore, Tommaso Zorzi si è sottoposto ad un’operazione chirurgica alle parti intime. Il ragazzo ha annunciato tutto attraverso il suo account di Instagram ed ha spiegato che stava rimandando da troppo tempo, ma adesso era giunto il momento di sottoporsi all’intervento.

Ma di quale operazione stiamo parlando? Tommaso ha deciso di effettuare una circoncisione. La sua scelta ha generato molto sgomento sui social e lui, malgrado l’effetto dei sedativi, ha deciso di replicare.

Ecco come sta Tommaso dopo l’operazione alle parti intime

Tommaso Zorzi ha deciso di sottoporsi ad un’operazione chirurgica alle parti intime. l0’influencer ha spiegato che è da circa 10 anni che sta valutando di effettuare questo intervento. Dopo diverse consultazioni con il suo urologo, poi, ha deciso di affrontare finalmente questo suo disagio e intervenire per risolvere la questione, una volta per tutte. Quest’oggi, infatti, si è recato in clinica e si è sottoposto all’intervento.

Dopo l’operazione, poi, Tommaso ha ragguagliato i suoi fan in merito alle condizioni di salute. Il giovane ha spiegato che, per fortuna, tutto è andato per il verso giusto. L’intervento, però, si è rivelato più complesso del previsto, pertanto, è stato necessario optare per una sedazione farmacologica. Ancora sotto gli effetti dei calmanti, il giovane ha detto di sentirsi ancora stordito, ma di essere felice di essersi finalmente tolto questo peso.

La polemica sul tipo di intervento dell’influencer

Come sempre da un po’ di tempo a questa parte, però, la decisione di Tommaso Zorzi di sottoporsi a questo genere di operazione ha generato un po’ di caos. Alcuni utenti hanno criticato la sua scelta reputandola sbagliata. Zorzi si è limitato a postare questo commento e ad aggiungere che la gente non si placa mai, neppure mentre è ricoverato in una clinica.

Ad ogni modo, al di là delle polemiche, Tommaso ha spiegato che, quasi sicuramente, dovrebbe essere dimesso in giornata. I medici, però, gli hanno detto che, fino a quando non urinerà non sarà possibile definire nulla. In virtù di questo, il ragazzo sta bevendo tantissimo, sia per smaltire l’anestesia sia per espletare i suoi bisogni e poter tornare a casa sua. Inoltre, i dottori gli hanno assicurato che, a breve, dovrebbe riprendere la piena funzionalità delle sue parti intime.