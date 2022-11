“Sabrina Salerno ci e**iti ancora”, fan in visibilio: A 54 anni resta sempre lei la regina

Cosa possiamo dire su Sabrina Salerno. Un’artista completa, una mamma e una moglie stupenda, come più volte ha ammesso suo marito. All’età di 54 anni riesce ancora a far impazzire tutti, compresi anche i ragazzini di questa generazione.

Un’icona senza tempo… Nelle ultime ore ancora una volta si è mostrata in tutta la sua bellezza e sensualità. Sul suo seguitissimo account ha postato una serie di immagini dove si riprende in palestra, tra allenamenti duri e decisamente bollenti per i più deboli.

Sabrina Salerno colpisce ancora: fan incantanti davanti alla sua bellezza

E’ senza dubbio una delle showgirl, conduttrici ed influencer più amate del piccolo schermo. Bellezza cristallina, talento purissimo, è una delle più apprezzate nel mondo dello spettacolo nostrano.

Di certo, Sabrina Salerno sta vivendo una seconda giovinezza. Lo scorso anno l’abbiamo vista partecipare a Ballando con le stelle, dove ha ricevuto numerosi consensi. Ad oggi non è solo considerata una delle cantanti più famose del nostro Paese, ma anche una delle donne più belle. Tanto allenamento e dura dieta, questo il segreto di una forma fisica invidiabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

L’allenamento è da bollino rosso

Nell’ultimo post pubblicato sui social, Sabrina ha pubblicato un video dove si allena. La showgirl e cantante fa sport praticamente tutti i giorni, con diversi circuiti di workout e segue una rigidissima dieta. A 54 anni, la Salerno è in gran forma e splendente.

La breve clip è piaciuta tantissimo tanto che ha ricevuto complimenti sia da parte degli uomini che dalle donne. Un fisico pazzesco da far invidia anche ad una ragazzina.

Infatti, anche con addosso una tutina aderente e una canotta è sempre sexy e stupenda. Nessuno riesce a resisterle tanto che tra i tanti messaggi ricevuti qualcuno le ha detto che ha ricordato di cosa è sempre stata capace. Insomma, dopo 30 anni di carriera Sabrina Salerno è ancora un’icona sexy.