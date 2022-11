Il Paradiso delle signore trama 21 novembre: Matilde se ne va? Flora e Umberto in crisi

La puntata di lunedì 21 novembre del Paradiso delle signore vedrà scoppiare un po’ di coppie. Umberto e Flora stanno attraversando un momento di crisi che li vedrà giunti ad un bivio. Per quanto riguarda Marcello, invece, anche se il ragazzo sta andando avanti con la sua vita, nella sua testa continua ad esserci Ludovica.

In merito a Ezio, invece, l’uomo continuerà a tenere segreto la notizia inerente la perdita del lavoro, ma Gloria farà di tutto per convincerlo ad essere esplicito sull’argomento. Alfredo, dal canto suo, sarà in una fase di ripresa.

Flora si avvicina a Marcello al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata di lunedì 21 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Ezio sarà molto provato per quanto accaduto con Umberto. L’uomo ha deciso di licenziarsi dalla Palmieri in quanto non tollerava più i comportamenti di Guarnieri. Ad ogni modo, l’uomo prenderà una decisone. Nello specifico, sceglierà di non comunicare a Veronica quanto accaduto fino a quando non avrà trovato un nuovo impiego. Gloria, però, è a conoscenza di tutto e spingerà il suo ex ad essere onesto e a raccontare tutto.

Umberto, intanto, si sta trovando a fare i conti con la drastica decisione di Flora. La donna ha deciso di prendersi una pausa dal loro rapporto e la cosa non starà certamente bene al commendatore. Per tale ragione, l’uomo proverà ad avere un nuovo confronto con la stilista. Quest’ultima, però, deciderò di evitarlo. La donna, invece, si recherà da Marcello e si sfogherà con lui su quanto accaduto.

Spoiler 21 novembre: la decisione di Matilde

Barbieri sta attraversando un momento molto complesso della sua vita. Il ragazzo, infatti, anche se sta provando a fare come se nulla fosse, continua a pensare molto a Ludovica. Proprio in virtù di questo, riuscirà a capire perfettamente lo stato d0animo della sua interlocutrice. Al Paradiso delle signore, poi, nella puntata del 21 novembre, vedremo che Alfredo comincerà a riprendersi.

Dopo l’infortunio che ha avuto, il giovane si preparerà a ritornare al suo lavoro. Ad ogni modo, il ragazzo non potrà fare a meno di notare l’avvicinamento che in questo periodo c’è stato tra Vito e Maria. Ormai sarà palese a tutti che tra loro ci sia una certa intesa. Anche tra Vittorio e Matilde il clima non sarà affatto disteso. I due hanno avuto una discussione e Conti comincerà a temere che la donna possa abbandonare il Paradiso.