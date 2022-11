La Vita in diretta sospeso, la Rai ha deciso: Alberto Matano su tutte le furie

Brutto colpo per Alberto Matano e la sua Vita in diretta. Il conduttore televisivo infatti oggi e domani non sarà in onda con la sua seguitissima trasmissione. A farlo sapere pochi istanti fa, TvBlog. Ma cosa è successo?

Sciopero in Rai: a rischio La vita in Diretta

Potrebbe esserci uno stop a seguito di uno sciopero previsto dalla Rai. Di conseguenza, tale scelta decisa dai vertici di Viale Mazzini, potrebbe far saltare la messa in onda di numerosi programmi, com’è successo il 26 settembre scorso per via delle elezioni politiche.

Secondo Blogo, quindi, in questi due giorni potrebbe accadere qualcosa di simile e a saltare sarebbero due seguitissimi programmi come Oggi è un altro giorno con Serena Bortone e La vita in diretta con Alberto Matano che vanno in onda dagli studi Rai di Roma.

Ma non solo sembrerebbe che I Fatti Vostri potrebbe vedere cancellata la sua programmazione dato che il programma viene realizzato negli stessi studi. Stesso discorso anche per Unomattina e Storie Italiane. Ricordiamo infine che a settembre ad essere cancellato è stato anche Bella Ma, il programma di Luigi Diago.

Ma perchè la Rai ha previsto uno sciopero?