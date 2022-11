Bomba su Edoardo Tavassi, è fidanzato? Pesante segnalazione sul concorrente del GF Vip

In queste ore è stata sganciata una vera e propria bomba contro Edoardo Tavassi. Il ragazzo, infatti, è stato accusato di aver preso in giro tutti al GF Vip in quanto sarebbe fidanzato felicemente al di fuori.

A fare questa segnalazione clamorosa è stata Samara Tramontana nel corso della sua intervista per Casa Pipol. La donna, inoltre, ha fatto anche delle altre interessanti confessioni inerenti altri concorrenti del reality show. Vediamo cosa è emerso.

La bomba su Edoardo Tavassi fidanzato: cosa è emerso

Edoardo Tavassi è davvero fidanzato al di fuori della casa del GF Vip? Il ragazzo è entrato nel reality show di Canale 5 sfoderando tutta la sua grande simpatia. Il pubblico da casa lo apprezza tantissimo, tuttavia, presto in molti potrebbero ricredersi. Samara Tramontana, infatti, ha sganciato un bel po’ di bombe in merito ad alcuni concorrenti del programma, tra cui anche Tavassi. In particolare, la donna ha dichiarato che Edoardo convive insieme ad una ragazza.

Questa è una notizia che in molti sanno, in quanto i due hanno sempre dichiarato di essere dei migliori amici. La verità, però, non sembrerebbe essere esattamente questa. Stando a quanto rivelato da Samara, infatti, i due quest’estate avrebbero fatto anche una vacanza insieme, durante la quale si sarebbero avvicinati molti. Il loro legame, quindi, andrebbe ben oltre la semplice amicizia come vogliono far credere.

Gossip inaspettati su altri concorrenti del GF Vip

Si tratta di una notizia davvero inaspettata che riguarda Edoardo Tavassi che, nel caso in cui dovesse rivelarsi vera, farebbe crollare proprio un mito. Il ragazzo, infatti, è molto apprezzato dal pubblico, ma una simile bugia potrebbe costargli davvero caro. Ad ogni modo, tra le altre bombe sganciate, Samara ha parlato anche di Antonella Fiordelisi. Nello specifico, ha detto che la ragazza avrebbe avuto dei contatti telefonici anche con il calciatore Marco Borriello.

Al momento non si sa se si sia trattato di un vero e proprio flirt o di un semplice scambio di messaggi di approvazione. Inoltre, Antonella pare abbia interagito anche con un noto calciatore della Juventus,, che è impegnatissimo dal punto di vista sentimentale. Infine, su Luca Onestini ha svelato che lui e Ivana si siano lasciati solo per messaggio. La loro storia, dunque, potrebbe essere non del tutto conclusa. Questo sarebbe il motivo per cui Luca non si sbilancia molto al GF Vip con le altre donne.