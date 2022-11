GFVip, l’incubo Covid continua ancora: dopo Wilma un’altra concorrente sta male

Nella giornata di ieri è giunto il comunicato ufficiale che annunciava il quinto Vippone risultato positivo al Covid ed attualmente in isolamento.

Si tratta di Wilma Goich a quale ha lasciato la Casa del GF Vip per sottoporsi all’isolamento insieme a Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Nelle ultime ore, per, un’altra concorrente ha accusato malori, e questa volta si parla di Giaele De Donà.

L’incubo Covid continua ad avere la meglio in Casa

Purtroppo, il Covid non lascia in pace i concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo i gieffini sopra elencati a questa lista si potrebbe aggiungere anche in nome di Giaele.

C’è da precisare che proprio ieri era, la produzione ha invitato tutti i presenti a restare chiusi in camera per fare la disinfestazione.

In tarda serata, Giaele non si è sentita bene e lo ha raccontato lei stessa ai suoi coinquilini. No raga io ve lo dico, io non mi sento bene. A me sembra di avere la febbre in questo momento. E’ tutta sera che dico che non sto bene…

Tali parole non sono passate inosservate, e la stessa produzione l’ha subito portata fuori per accertamenti.

Domani torneranno i ris a prelevare lei purtroppo #gfvip pic.twitter.com/WFhX6Ug96j — ᴅɪᴀʟᴇᴄᴛɪᴄ (@dialettica_) November 16, 2022

Come sta adesso Giaele De Donà?

Come detto in precedenza dopo aver spiegato di non sentirsi bene, Giaele De Donà ha lasciato la Casa momentaneamente per sottoporsi a controlli e a tampone. Dopo dopo la gieffina però è rientrata ma ovviamente non è da escludere del tutto la sua positività al Covid.

Tale situazione ha subito messo in allarme il pubblico a casa che ha subito pensato che la concorrente fosse positiva.

Al momento, però il tampone è uscito negativo e già ieri sera ha dormito insieme agli altri inquilini. Il GF Vip, intanto, continua a tenerci costantemente aggiornati su ogni vicenda legata alle condizioni di salute dei concorrenti.