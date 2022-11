Maurizio Costanzo ha rischiato la galera: l’inaspettato racconto del marito di Maria De Filippi

Maurizio Costanzo ha rilasciato un’intervista su Nuovo in cui ha fatto delle confessioni inedite sulla sua vita. Tra di esse ha parlato anche di quando ha rischiato la galera. Ebbene si, il famoso conduttore televisivo e giornalista avrebbe commesso un crimine rischiando di finire dietro le sbarre.

Il protagonista si è macchiato di questo “crimine” per amore. Era tantissimo tempo fa e, improvvisamente, si trovò la polizia in casa intenta a frugare dappertutto. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Ecco perché Maurizio Costanzo ha rischiato la galera

Nel corso di una recente intervista, Maurizio Costanzo ha confessato di aver rischiato la galera. Tantissimi anni ebbe una relazione clandestina con una donna sposata. Il marito della donna in questione scoprì la tresca e decise di far pedinare la signora con il suo amante. A quell’epoca l’adulterio era un reato, pertanto, se la polizia li avesse beccati in flagrante li avrebbe potuti arrestare.

Maurizio ha raccontato che mentre era a casa con questa donna arrivò la polizia. Gli agenti cominciarono a frugare dappertutto, anche tra le lenzuola, nella speranza di trovare qualche traccia che potesse confermare la loro tresca. Per fortuna dei due amanti, però, non riuscirono a trovare nulla, pertanto, la polizia fu costretta ad andare via con un nulla di fatto. In questa intervista, Costanzo ha fatto anche altre confessioni inedite sulla sua vita sentimentale.

Costanzo su Maria De Filippi: ecco il suo programma preferito

In particolar modo, dopo aver parlato del rischio della galera, Maurizio Costanzo ha spiegato di aver sofferto moltissimo per amore. Quando aveva circa 20 anni incontrò una ragazza di cui si innamorò perdutamente. Questa persona, però, si rivelò una delusione e gli provocò una ferita molto profonda. Con il tempo, però, la vita gli ha regalato Maria De Filippi, donna che ama profondamente ancora oggi. Costanzo ha confermato di non aver pensato mai, neppure per una volta, di lasciare la conduttrice.

Il solo pensiero di vivere la sua vita senza di lei lo devasta. In seguito, poi, Maurizio ha parlato anche dei programmi che conduce sua moglie. A tal proposito, ha svelato quale sia la trasmissione che, a suo avviso, sia riuscita meglio. Ebbene, secondo il punto di vista del giornalista, il programma migliore che conduce sua moglie è C’è Posta per te. A suo avviso, infatti, è una trasmissione davvero interessante e ben realizzata.