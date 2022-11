Mara Venier che colpaccio! E’ riuscita ad averlo nel suo salotto a Domenica In

Domenica prossima va in onda una nuova puntata di Domenica In. Come sempre tanti ospiti e la prima parte del programma sarà dedicato a Ballando con le stelle.

Come in molti già saprete la diretta chiuderà alle tre e mezza per lasciare posto alla cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio, l’undicesima di questo ciclo di Domenica in, zia Mara sta preparando un nuovo carico di ospiti, temi e discussioni. Ma chi sarà l’ospite ufficiale e tanto atteso da tempo? Scopriamolo insieme

Mara Venier, che colpaccio: in studio arriva proprio lui

La prima parte di Domenica In sarà dedicata al programma di Milly Carlucci dove si parlerà di quello che è accaduto il giorno precedente. Da Ballando arriveranno Ema Stockholma, il biondissimo che più biondo non si può Alessandro Egger, Bobby Solo, Nicolas, Leonard e Adele e gli opinionisti Guilllermo Mariotto, Rossella Erra e Anna Pettinelli.

Dopo aver dedicato una minima parte a Ballando con le stelle e alla sua giuria, si passerà a l’ospite centrale. Mara Venier avrà in studio Massimo Ranieri con una lunga intervista e ovviamente il cantante sarà li per lanciare il suo nuovo singolo “Lasciami dove ti pare“. Ma non solo, la Zia più amata dì’Italia incontrerà anche Santo Versace per parlare del suo libro “Fratelli, una famiglia italiana“.

Infine, si chiuderà con il suo caro e atteso amico che proprio un mese fa le aveva promesso di esserci. Stiamo parlando di Eros Ramazzotti reduce dal successo del suo Battito infinito tour.

Continua il grande successo di Domenica In

Domenica In chiuderà con più di un ora di anticipo. Il programma infatti terminerà alle 15.30 per darel a linea poi ai campionati di calcio 2022 in Quatar. Intanto, Mara può dormire sogni tranquilli come ogni settimana il suo contenitore domenicale almeno fino adesso è quello più seguito. Grazie alla sua simpatia e alla propria professionalità, la presentatrice non ha più rivali da tempo.