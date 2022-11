Raimondo Todaro, l’addio ad Amici è vicino: la produzione non perdona lo “sgarro”

Non sembra ci sia pace per Raimondo Todaro che in questi giorni si è ritrovato in una vera e propria bufera. Già dallo scorso anno i continui scontri con Alessandra Celentano hanno acceso molte polemiche, anche gli ultimi avvenimenti hanno davvero fatto infuriare anche la produzione.

Amici: scontro di fuoco tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano

Tutto è accaduto da una coreografia scelta da Todaro per l’esibizione di un ballerino. In questo caso il maestro di ballo ha rubato se così si può dire la coreografia della collega, ricevendo critiche dalla stessa e anche accuse pesanti.

Dalla parte della Celentano si sono schierati anche gli altri professori, e Raimondo in questo caso ha spiegato di non aver fatto uno sgarro a nessuno perchè aveva chiesto il permesso alla produzione.

Proprio per questo motivo, il maestro siciliano si è schierato contro gli autori, e pare che a Maria De Filippi abbia dato molto fastidio questo atteggiamento tanto da poter decidere di lasciarlo a casa il prossimo anna.

Nei giorni scorsi Alessandra Celentano ha accusato Raimondo Todaro di averle mancato di rispetto per aver preso senza il suo permesso una sua coreografia da far eseguire a Gianmarco.

Per prendere una decisione la maestra ha chiesto consigli ai colleghi facendo decidere loro se fosse giusto o meno che l’allievo facesse la coreografia. Infatti, i prof h anno deciso di no, in particolar modo Emanuel Lo.

Todaro contro la produzione: la sua fine è vicina?

Dopo quanto accaduto tra i due, Raimondo che già aveva spiegato che la produzione gli aveva dato il permesso di prendere la coreografia della Celentano, ha sfogato la sua rabbia su Instagram, con un lungo post pungente.

La Sicilia me la sono tatuata sulla spalla, sono siciliano e ne sono orgoglioso perché “noi” abbiamo mille difetti ma siamo persone di parola” sono state le affermazioni alquanto gelide di Raimondo Todaro, “e quando diamo la nostra parola non torniamo mai indietro specialmente senza avvisare, ci hanno insegnato cosi” ha concluso il professore .

Parole dure e dirette che pare non siano piaciute affatto a Maria che potrebbe forse mettere fine alla sua presenza ad Amici. Cosa succederà il prossimo anno? Per noi la fine della collaborazione tra la De Filippi e Todaro è vicina.