Chiara Nasti, caos dopo il parto, la suocera fa partire delle querele: cosa è successo

Due giorni fa, Chiara Nasti ha dato alla luce il suo primogenito Thiago, ma dopo il parto è scoppiato il caos. La giovane, come era prevedibile, ha pubblicato sul suo account di Instagram alcune immagini del suo primo figlio.

Nelle foto in questione è presente anche il suo compagno, nonché futuro marito, Mattia Zaccagni, e naturalmente c’è anche lei. Alcuni hater, però, non hanno potuto fare a meno di porre l’accento su di una faccenda davvero incresciosa che ha generato le ire della suocera di Chaira.

La bufera scoppiata dopo il parto di Chiara Nasti e le insinuazioni

Dopo il parto, Chiara Nasti si è trovata al centro di una bufera. Neppure in un momento così gioioso e sereno alcuni utenti di Instagram riescono a mantenere un certo contegno. Nello specifico, la bufera è scoppiata al di sotto di uno degli ultimi post pubblicati dalla giovane in cui è immortalato il suo primogenito. Alcuni hater, infatti, hanno ironizzato sulla faccenda asserendo che il piccolo somigliasse molto di più all’ex di Chiara Nicolò Zaniolo, piuttosto che all’attuale compagno.

Naturalmente si tratta di una provocazione, in quanto alcuni tifosi della Roma hanno ironizzato per tutto il periodo della gravidanza sul fatto che il figlio di Chiara potesse essere, in realtà di Zaniolo e non di Zaccagni. Ad ogni modo, la questione è stata riproposta anche al di sotto delle prime foto del piccolo e la cosa non è affatto piaciuta alla madre del calciatore.

Le querele della suocera di Chiara e la reazione dell’influencer

La signora in questione, infatti, ha commentato in maniera piuttosto furiosa al di sotto di un commento di un hater che ha fatto dell’ironia sulla faccenda. La donna in questione ha ammesso di aver già provveduto a sporgere delle denunce contro tutti coloro i quali hanno mosso queste pesanti insinuazioni ai danni di suo figlio e della sua famiglia. La questione, dunque, potrebbe prendere una piega più incresciosa del previsto.

In merito a Chiara Nasti, invece, la ragazza non è minimamente intervenuta sulla faccenda, probabilmente poiché impegnata a riprendersi dopo il parto. La giovane, infatti, ha dato alla luce il suo primogenito con parto cesareo, pertanto, necessità di un po’ di tempo in più per riprendersi dall’operazione. Intanto, si sta godendo insieme alla sua famiglia questo splendido e lietissimo evento.