Fabrizio Corona spiazza su Francesco Totti e Ilary Blasi: ecco con quante donne l’ha tradita

In queste ore sono emerse delle notizie alquanto scioccanti su Francesco Totti e Ilary Blasi. A fare delle confidenze inattese è stato Fabrizio Corona, che non ha mai goduto del rispetto e della stima dei due protagonisti.

Ad ogni modo, nel corso di un’intervista televisiva presso un’emittente privata, l’ex re dei paparazzi ha finalmente vuotato il sacco sull’affaire Totti-Blasi ed ha fatto delle confessioni inedite, soprattutto in merito ai presunti tradimenti dell’ex calciatore. Vediamo cosa ha rivelato.

Le spiazzanti confessioni di Fabrizio Corona su Totti e la Blasi

Mentre Francesco Totti e la sua nuova compagna Noemi Bocchi hanno fatto la loro prima uscita pubblica sul red carpet di Dubai, Fabrizio Corona ha fatto confessioni inedite sulla fine del matrimonio con Ilary Blasi. L’ex re dei paparazzi ha sempre asserito di essere certo del fatto che il legame tra i due sia sempre stato unicamente per ragioni di tipo economico. In realtà, Francesco avrebbe sempre tradito sua moglie e Noemi non sarebbe assolutamente l’unica

Nello specifico, Corona ha dichiarato, assumendosi la responsabilità delle sue affermazioni, che Francesco Totti avrebbe tradito sua moglie circa 500 volte all’anno. Considerando che i due sono stati insieme per 20 anni non è difficile immaginare il numero complessivo di donne che avrebbero tenuto compagnia all’ex calciatore. In merito ad Ilary, alla donna sarebbe sempre andato bene tutto questo, almeno fino a quando non era famosa come adesso.

Ilary sapeva dei tradimenti di Francesco? Lo scoop

Stando a quanto rivelato da Fabrizio Corona, infatti, Ilary Blasi avrebbe sempre accettato i tradimenti di Francesco Totti, anche quello con Flavia Vento a un passo dal loro matrimonio. Questo perché alla showgirl stava bene fare la bella vita, tra case di lusso, vacanze da sogno, borse, gioielli e tante ricchezze. Tuttavia, nel momento in cui anche lei è diventata famosa, però, le cose sarebbero cambiate.

Ilary avrebbe cominciato a ribellarsi ed ecco il motivo per il quale in questi mesi è venuto a galla tutto ciò. Francesco, dal canto suo, avrebbe reagito a questa cosa trovando una sosia di Ilary e cominciando con lei una nuova relazione, similare alla precedente. Noemi, infatti, è estremamente somigliante ad Ilary e questa è una cosa che tutti hanno notato. Ad ogni modo saranno andate davvero così le cose? Al momento i diretti interessati non hanno replicato.