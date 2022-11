Guai in vista per Edoardo Tavassi, violato gravemente il regolamento: “Non si doveva permettere”

Edoardo Tavassi ha violato il regolamento del Grande Fratello Vip. Raccontando a Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Daniele Dal Moro qualcosa che non doveva assolutamente dire davanti alle telecamere. Per lui lunedì sera potrebbe arrivare la squalifica immediata.

Edoardo Tavassi viola il regolamento: provvedimenti in arrivo

Guai in vista per il fratello di Guendalina Tavassi che in queste ore si è lasciato andare a confidenze che non doveva assolutamente dire davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip. Edoardo ha deciso di raccontare ad alcuni concorrenti, quelli sopra citati particolari della sua vita intima.

O meglio ha svelato con quante donne è stato quando è andato in vacanza a Sharm El Sheik. Inoltre, a far arrabbiare non solo la produzione, ma anche ai tanti telespettatori a casa, il fatto di essersi tolto il microfono per almeno 1 minuto. Cosa assolutamente vietata in casa.

Il concorrente è entrato nei dettagli e Giaele incuriosita ha voluto sapere di più. Edoardo non si è tirato indietro e ha svelato che quando faceva l’animatore a Shark la sera accadevano cose strane.

Me so successe mille cose, tutte robe de donne. Una sera becco sta russa sotto Natale, era stupenda da sola al tavolo. Le russe per me so le più bone del mondo. Mi siedo e inizio a parlare in un inglese mio. Questa qua sembrava tutta un po’ timidina e io le dicevo di sciogliersi.

La sera andiamo in discoteca e sembrava suor Maurina, poi però prende una bottiglia di gin la beve e mi sputa il gin in bocca. Ao ve giuro che prima era una santa e dopo era posseduta da qualche demone. La matta inizia a ballare e a togliermi i vestiti. In hotel poi nun ve dico. In camera aveva tutti gli alcolici e inizia a rovesciarseli addosso e faceva un sacco di cose forti.

Grande Fratello Vip: fan indignati

Edoardo però non si è limitato a raccontare solo i particolari ma è sceso ancora di più nei dettagli svelando con quante donne è stato. Le dichiarazioni del concorrente hanno spiazzato Giaele ma allo stesso tempo hanno creato un forte polverone sui social.

Molti utenti si sono indignati per le sue parole, trovandole letteralmente fuori luogo. Poi a questo va aggiunto il fatto che si è tolto il microfono cosa assolutamente vietata. Infine, possiamo dire che una rivelazione del genere è già successa anni fa con Stefano Bettarini e tutti ricordiamo come è finita.