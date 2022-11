Oroscopo 19 novembre 2022: Leone grati, Acquario impazienti

Secondo l’oroscopo del 19 novembre, i nati sotto il segno dell’Ariete son un po’ indecisi. I Bilancia, invece, devono essere più equilibrati

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Meglio essere onesti ed essere criticati per questo, piuttosto che comportarsi in maniera falsa. Ricordate che nella vita la sincerità paga sempre. Dal punto di vista professionale siete un po’ indecisi.

Toro. Oggi vi sentite un po’ fiacchi. Non perdete il controllo, soprattutto dal punto di vista professionale. In amore bisogna mettere in chiaro alcuni aspetti se volete che la relazione sia duratura.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 19 novembre vi invitano a non essere molto introversi. Spesso tendete a farvi troppi problemi, anche laddove essi non sussistono. Vivete di più alla giornata.

Cancro. Ci sono delle belle novità in arrivo per voi. La vita ha in serbo delle sorprese che potrebbero rendervi particolarmente felici. In amore è tempo di allargare i vostri orizzonti.

Leone. Questo è il momento di essere riconoscenti. Cercate di essere precisi nel lavoro, in quanto presto potrebbero esserci delle interessanti evoluzioni. In amore è importante non perdere di vista le cose a cui tenete davvero.

Vergine. Ci sono dei cambiamenti in arrivo che potrebbero stravolgere la vostra vita. Ad ogni modo, si tratta di cose gradevoli, che quindi non farete molta fatica ad accettare. Meglio essere ottimisti sul futuro.

Previsioni 19 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete molto equilibrati in questo periodo, forse troppo. Talvolta nella vita è importante dare luogo anche a qualche strappi alla regola. Non si può vivere solo di doveri.

Scorpione. Oggi vi sentite particolarmente desiderosi di affetto. In ambito professionale urge prendere una piccola pausa. Un po’ di relax vi sarà di grande aiuto per tornare più carichi di prima.

Sagittario. Oggi vi sentite molto più carichi rispetto ai giorni passati. Adesso potete finalmente riprendere in mano la vostra vita e affrontare quello che ha in serbo per voi. In amore ci vuole coraggio.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del 19 novembre vi esortano ad osare un po’ di più. Se ci sono delle novità in ballo, prendetele in considerazione. Ricordate che nulla cade dalle nubi.

Acquario. Se state lavorando ad un nuovo progetto potreste rischiare di essere un po’ troppo impazienti pur di vederlo realizzato. Siate cauti e non prendete decisioni troppo affrettate.

Pesci. Giornata un po’ turbolenta quella odierna. Non siate troppo severi con voi stessi. Ricordate che nella vita tutti possono commettere degli errori. La cosa importante è saper rimediare.