Enrico Montesano torna a Ballando con le stelle? Lui svela: ecco cos’ha fatto Milly Carlucci

Come tutti i telespettatori di Ballando con le stelle sapranno, Enrico Montesano è stato squalificato dal talent show di Rai 1 per aver indossato una maglietta di impronta fascista. Questa scelta, però, non è affatto piaciuta all’attore, il quale ha dichiarato anche di aver preso delle posizioni ferree per tutelare la sua persona.

Nel corso di una recente intervista, poi, il protagonista ha svelato cosa gli abbia detto Milly Carlucci in privato e cosa potrebbe accadere nel programma sabato prossimo. Il protagonista sarà ospitato? Vediamo che cosa è emerso.

Ecco come si è comportata Milly Carlucci con Enrico Montesano

Enrico Montesano ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua squalifica da Ballando con le stelle. L’attore ha continuato a ribadire la sua posizione dicendo di non riconoscersi affatto nella persona che è stata dipinta negli ultimi giorni. Se ha indossato quella maglietta è stato, semplicemente, perché tutte le altre erano sporche e aveva solo quella a sua disposizione. Inoltre, si tratta di un indumento da collezione e non esprime il suo orientamento politico.

Ad ogni modo, la domanda che in molti si stanno ponendo in questo periodo è, il protagonista avrà diritto di replica in occasione della prossima puntata di Ballando con le stelle? A chiarire la faccenda è stato il diretto interessato. Enrico, infatti, ha spiegato di aver sentito Milly Carlucci in questi giorni, la quale si è mostrata molto disponibile e comprensiva nei suoi confronti.

Ritorno a Ballando con le stelle? La richiesta di Montesano

Questa posizione presa da parte della conduttrice, dunque, lascia ben pensare ad Enrico Montesano. Quest’ultimo, infatti, ha spiegato di aver dialogato molto anche con lo staff del programma e la situazione sembrerebbe essere molto più distesa di quanto si possa pensare. Tale situazione, dunque, lascia sperare che sabato prossimo l’attore possa avere una seconda chance e presenziare in trasmissione per chiarire la sua posizione.

Al momento, però, non c’è nessuna conferma ufficiale di questo. Lo stesso Montesano ha chiarito di augurarsi di essere richiamato, ma questo al momento non si è ancora verificato. Intanto, Enrico ha avanzato anche una pretesa. Il protagonista, infatti, ha dichiarato di essere in attesa delle scuse pubbliche per tutto quello che è accaduto e per il modo in cui è stato etichettato. Questo avverrà da parte della Rai? Vedremo.