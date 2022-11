GF Vip, ex di Oriana Marzoli la sbugiarda: “Stava con me fino a…” poi il piano studiato a tavolino

Oriana Marzolì è entrata da poco tempo nella casa del GF Vip eppure sta già generando molto sgomento a causa di svariate faccende. Tra di esse, a generare particolare clamore è sicuramente la frequentazione che la donna ha intrapreso con Antonino Spinalbese.

Ad ogni modo, in queste ore, un suo ex abbastanza famoso ha deciso di rilasciare un’intervista in cui non ha parlato molto bene di lei. L’uomo in questione è l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Luca Daffrè. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Le dure parole di Luca Daffrè contro Oriana Marzoli

In queste ore, l’ex fidanzato di Oriana Marzoli ha sparato a zero contro l’attuale concorrente del GF Vip. Luca Daffrè ha ammesso di essere stato con la donna per poco tempo, in quanto subito si è reso conto che non facesse per lui. Ad ogni modo, il protagonista ha rivelato che i due stessero insieme fino a piche settimane prima dell’ingresso in casa di Oriana. In merito ai motivi che li hanno spinti ad interrompere la loro relazione, Luca ha fatto delle confessioni.

Il ragazzo ha spiegato che Oriana era molto gelosa e oppressiva, voleva dare luogo ad una storia estremamente seria a cui, in quel momento, Luca non era pronto. La Marzoli non pare abbia preso affatto bene la decisione di Daffrè, sta di fatto che ha reagito bloccandolo da tutti i social, dando luogo ai suoi soliti giochetti da influencer. Successivamente, poi, Luca ha rivelato anche altri particolari.

La strategia di Oriana studiata prima di entrare al GF Vip

Nello specifico, l’ex di Oriana Marzoli ha accusato la ragazza di aver studiato a tavolino tutti i concorrenti del GF Vip prima di entrare in casa. La donna, dunque, avrebbe premeditato a tavolino le strategie da mettere in atto. Tra di esse c’era, sicuramente, quella di dare luogo ad un flirt con qualche compagno d’avventura. Luca, infatti, ha ammesso di non essere rimasto affatto stupito nell’apprendere che la giovane si fosse già lasciata andare con Antonino.

Insomma, le parole di Daffrè non sono state certamente edificanti. Il ragazzo ha anche spiegato di reputare Oriana una ragazza troppo superficiale, che nella vita dà più importanza a quello che accade sui social piuttosto che alla realtà. Si tratta di parole piuttosto forti che potrebbero necessitare di una replica da parte della diretta interessata. Non resta che attendere per vedere se lo farà.