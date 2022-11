Uomini e Donne spoiler lunedì 21 novembre: Alessio attacca Lavinia, Riccardo degenera

Lunedì 21 novembre comincerà una nuova settimana di messe in onda di Uomini e Donne. La puntata in questione proseguirà da dove si è interrotta quella di venerdì scorso. L’attenzione tornerà a ricadere su Riccardo Guarnieri, il quale si mostrerà particolarmente provato.

Per Armando ci saranno delle novità, mentre al trono classico non mancheranno discussioni molto accese e momenti di confronto. Vediamo nel dettaglio tutto quello che andrà in onda.

Liti e scontri al trono classico di Uomini e Donne

Nella puntata di lunedì 21 novembre di Uomini e Donne ci sarà spazio per parlare anche dei più giovani. Per quanto riguarda Lavinia, la ragazza deciderà di portare in esterna Alessio, ma il ragazzo non si presenterà. In puntata il giovane accuserà la tronista di essere andata a riprendere Campoli. Questo gesto non è stato affatto gradito dall’altro Alessio, proprio per tale ragione, ha deciso di non presentarsi in esterna. Tra i due, chiaramente, ci sarà una nuova discussione che vedrà Lavinia molto provata.

Federica, invece, deciderà di uscire nuovamente con Stefano. I due si sono trovati bene, ma Tina non perderà occasione per attaccare la ragazza. Nello specifico, l’opinionista riterrà il comportamento e i modi della giovane troppo petulanti e pesanti. In merito a Federico, invece, i corteggiatore di Federica non sarà presente in studio. Al momento non si sa se sia andato via o se sia assente solo momentaneamente.

Spoiler 21 novembre: la scelta di Riccardo, novità per Armando

In merito a Federico N., invece, il ragazzo porterà in esterna Lucrezia. I due diranno di essersi trovati bene, ma poi in studio il tronista deciderà di ballare con Carola, con cui ha avuto un diverbio piuttosto acceso nel corso di una precedente messa in onda. Tornando al trono over, poi, Riccardo darà luogo ad una scenata. L’uomo uscirà dallo studio poiché ammetterà di essere rimasto male per non essere stato difeso da Ida durante la discussione con Alessandro.

Maria De Filippi inviterà il cavaliere a rientrare in studio e così si aprirà un nuovo dibattito che coinvolgerà Ida, Alessandro e Roberta. Infine, per quanto riguarda Armando Incarnato, il cavaliere conoscerà una nuova dama. I due racconteranno come siano andate le cose tra loro e si aprirà un dibattito con Cristina. La donna ammetterà di essere rimasta male nel vedere Armando interagire con un’altra donna.