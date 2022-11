Mara Venier l’addio a Domenica In sarebbe vicino, brutto colpo per la Rai

Non è la prima volta che si parla di un presunto addio dalla Rai di Mara Venier. Ricordiamo che la conduttrice televisiva è al timone di Domenica In da ben 14 edizioni e al momento gli ascolti continuano a premiarla a pieno.

Zia Mara ogni domenica si classifica come regina di ascolti, e a nulla servono le strategia della concorrenza. Come detto in precedenza più volte si è parlato di un suo possibile addio alla rete. Ma qual’è la verità? E’ davvero arrivato il suo momento?

Mara Venier dice addio a Domenica In?

La Venier secondo alcune indiscrezioni, potrebbe prendersi una pausa dal piccolo schermo, dicendo temporaneamente addio alla Rai. In una recente intervista, però, ha precisato che finchè il pubblico la sostiene e la segue non si allontanerà dal piccolo schermo.

Ma nonostante questo potrebbero arrivare nuovi e grandi novità. Infatti, si dice che potrebbe lasciare Domenica In per dedicarsi anima e corpo ad un’altra sua passione che ha accantonato da tempo. Prima di diventare conduttrice, la Venier si è fatta conoscere come attrice e ha in quel caso il successo è stato strepitoso.

Una passione accantonata, quella di attrice per tanto tempo e che potrebbe presto ritornare a mettere in agenda. Infatti, ad oggi avrebbe due opzioni se decidesse realmente di lasciare la Rai e Domenica In: girare un film oppure recitare in teatro.

Al momento precisiamo questi sono solo pettegolezzi e non c’è nulla di concreto. Quel che è certo però è che Zia Mara è amata da tutti e un suo addio dalla rete potrebbe essere davvero un duro colpo per i vertici di Viale Mazzini.

Inoltre, c’è anche da precisare che tempo fa la presentatrice ha fatto notare a tutti che portare avanti una trasmissione come Domenica In non è facile. Oltre a sottrarle tanto tempo, è diventato anche faticoso.