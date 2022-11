Scandalo in Rai, bufera a Linea Verde: “Se gli fai il servizio ti fai tutte le puntate”

Sembra che non ci sia pace per i vertici Rai che in questi giorno si trovano ad affrontare numerosi problemi. Quello di poche ore fa, invece, si tratta di un vero e proprio scandalo che vedrà conseguenze davvero allucinanti.

Scandalo in Rai: lavoro in cambio di prestazioni sessuali

A riportare la notizia Rai scoglio 24 di Striscia la notizia. Del caso si è occupato come sempre l’amatissimo Pinuccio, parlando di una presunta concessione sessuale in cambio di un lavoro, che coinvolge la giornalista del tg regionale della Rai.

Tale episodio si apprendere dalle intercettazioni che fanno parte di un fascicolo di un’indagine molto importante chiamate Re Mida, in Basilicata e ha portato all’arresto di molte persone sia in ambito politico che non. Presunta vittima del caso una giornalista che è apparsa due volte a Linea Verde, partecipazione a cui lo stesso collega si sarebbe aspettato poi un ricompensa sessuale dalla stessa.

Giornalista “minacciata” per la partecipazione a Linea Verde

Come già detto in precedenza tutto è partito da un’indagine iniziata in Basilicata che ha visto protagonisti anche numerosi personaggi dell’ambito politico. Da li si è finiti in Rai ed è uscita fuori la questione dei ricatti sessuali.

In alcune intercettazioni si parla di una giornalista che avrebbe incontrato un collega in Rai, che in quel momento lavorava per la Regione. Quest’ultimo appena lei è entrata in ufficio ha chiuso la porta e si è messo una mano li. Ma figuriamoci se faccio un…. a uno per portare il pane a casa. In ballo c’era la partecipazione della giornalista a Linea Verde, partecipazione che poi alla fine si è concretizzata.

Ma il tutto non è finito qui, perchè dopo poco il collega le chiede di incontrarsi. In un’altra intercettazione la donna dice che sicuramente l’uomo vuole che lei paghi il conto: Ma io non gliela do la mia p… e la mia b….

La cosa al quanto strana però è che all’improvviso la presenza della giornalista a Linea Verde è scomparsa, e il motivo arrivati a questo punto è molto plausibile. Da un’altra intercettazione esce fuori ancora che la donna si rivolge ad un amico e le chiede di partecipare al programma Rai. Lui le risponde che quel posto lo avrà solo se si deciderà a “concedersi”.