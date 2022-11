Oroscopo 21 novembre 2022: Ariete più grintosi, Bilancia risoluti

Le previsioni dell’oroscopo del 21 novembre invitano i Toro ad essere più presenti in amore. I Sagittario sono più consapevoli dei propri limiti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo periodo dovete essere più grintosi. Le stelle sono positive, quindi, è il caso di osare. Non lasciate che siano gli altri a prendere le decisioni al vostro posto. In amore bisogna prendere di petto certe situazioni.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 21 novembre denotano l’inizio di un periodo molto fortunato sul lavoro. In amore, però, dovete cercare di essere un po’ più presenti. Non lasciatevi coinvolgere troppo da questioni esterne.

Gemelli. Siete poco intraprendenti in questo periodo e questo potrebbe portarvi a vivere qualche momento di up and down. In amore è importante far sapere alle persone che vi circondano la natura dei vostri sentimenti.

Cancro. Siete piuttosto espansivi e propensi al dialogo in questo periodo. Di questo ne gioveranno soprattutto le persone che svolgono professioni a contatto diretto con il pubblico. Anche in ambito familiare potreste giovarne.

Leone. Non vi riempite la testa di false speranze e illusioni. Bisogna essere realisti e non aspettare che siano sempre gli altri a doversi adattare ai nostri punti di vista. Siate un po’ più flessibili e lungimiranti in amore.

Vergine. Se avete dei progetti importanti da realizzare impegnatevi affinché riusciate nei vostri intenti. Ricordate che nessuno può avere potere sulle vostre decisioni. Nel lavoro dovete essere un po’ più diretti e decisi.

Previsioni 21 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. In ambito professionale ci vuole maggiore risolutezza. Spesso tendete a temporeggiare troppo su alcune questioni in quanto vi fare troppi scrupoli. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle piccole tensioni.

Scorpione. Oggi vi sentite piuttosto fiacchi. Dopo aver trascorso un fine settimana piuttosto movimentato, adesso vi sentite spompi di energie. Ad ogni modo, non temete, la carica vi tornerà verso sera. Siate pazienti.

Sagittario. Nella vita non si può ottenere tutto e la cosa importante è capire anche quali siano i propri limiti. In ambito professionale è importante essere risoluti e non permettere a nessuno di ostacolare i vostri sogni.

Capricorno. I nati sotto questo segno necessitano di un po’ di relax. L’Oroscopo del 21 novembre vi invita ad iniziare questa settimana con una bella dose di energia. In questo potrebbero esservi di grande aiuto le persone care.

Acquario. Giornata un po’ stressante in ambito professionale. Ci sono molte cose a cui badare, pertanto, meglio non essere troppo frettolosi. In ambito sentimentale è necessario essere realisti talvolta.

Pesci. Buon momento per quanto riguarda la carriera. Le stelle vi invitano ad essere intraprendenti. Se in amore avete ricevuto qualche delusione, adesso è il tempo di rialzarsi più forti di prima. La sfera economica promette bene, impegnatevi.