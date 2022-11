Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli assente stasera? Gravissimo lutto per la giurata

Un lutto improvviso, quello che ha colpito Selvaggia Lucarelli poche ore fa e che potrebbe far saltare la sua presenza a Ballando con le stelle. Un lutto che sicuramente l’ha sconvolta che molto probabilmente non ricorderà così facilmente

Questa mattina è venuta a mancare una persona a lei molto cara, anzi la più importante della sua vita. Purtroppo è morta la madre Nadia Agen, di 79 anni. Ad annunciarlo la stessa giornalista con un post sul suo profilo Instagram.

L’addio di Selvaggia Lucarelli alla mamma

Con un post commovente su Instagram, Selvaggia Lucarelli ha voluto salutare la madre così. Queste le sue parole: “Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta. È morta di Covid e di compromessi.

I compromessi che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere, lasciando inevitabilmente indietro qualcuno. Quelli come lei, nella maggior parte dei casi: i fragili. Non sono arrabbiata, perché io stessa ho ripreso il passo veloce di chi ha urgenza di vivere.

Mi piace pensare che se ne sia andata all’alba per questo: per salutarci tutti e augurarci una bella giornata, “correte, non vi preoccupate per me”. Come era lei, come ha vissuto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli)

Salta la presenza della giurata a Ballando con le stelle?

Una bellissima donna e molto simile a lei. Con carattere e tante determinazione. Purtroppo, il Covid l’ha portata via dai suoi cari, anche se da tempo la signora era malata di Alzheimer.

Da tempo era ricoverata in ospedale dopo aver contratto per l’appunto il covid e stamattina non ce l’ha fatta: il pubblico aveva potuto “conoscerla” proprio grazie alla figlia, che negli ultimi anni aveva pubblicamente raccontato sui suoi canali social le fasi della malattia che la stava distruggendo.

Al momento non si sa se Selvaggia prenderà parte al programma ma sicuramente Milly Carlucci se ciò dovesse accadere capirà senza dubbio la sua assenza. Intanto non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti. Anche noi di KontroKultura ci stringiamo attorno al dolore della giornalista e conduttrice del talent.