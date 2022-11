Tu si Que Vales, Giulia Stabile non piace e il web si infuria: “Una presenza senza senso”

È arrivato la finale di Tu si che vales e tra poche ore sapremo chi è il vincitore di questa edizione. Un’edizione condotta come sempre da Maria De Filippi e la sua giuria sempre pronta a criticare e a far divertire il pubblico.

Da quest’anno oltre a Belen Rodriguez la conduttrice ha deciso di affiancarle Giulia Stabile, dividendo però gli spettatori. Infatti è successo lo stesso anche questa sera, dopo un gesto gentile da parte della modella il popolo web si è letteralmente scatenato.

Giulia stabile nel mirino del web dopo l’invito di Belen

In apertura della finale, la modella argentina ha riservato un gesto affettuoso nei confronti dell’ex vincitrice di Amici, invitando il pubblico ad applaudirla. Nulla di strano se non fosse che i telespettatori da casa ancora una volta hanno trovato la presenza di Giulia inutile.

In molti hanno criticato la giovane danzatrice con parole anche pesanti. Tutto è iniziato da Belen che ha detto: Prima di tutto un applauso anche per la nostra Giulietta che non poteva mancare per la finalissima. Sei pronta?”

Tu si Que Vales: Tutti contro Giulia stabile

Queste poche parole sono bastate a scatenare tutti. Tantissimi da casa si sono chiesti il senso di Giulia a Tu si que Vales e il motivo per cui Maria l ‘abbia voluta anche per la finalissima.

Altro grande mistero Giulia Stabile che tutto fa tranne che ballare…”; “Che utilità Giulia”. “³ Questi alcuni dei commenti a caldo tutt’altro che garbati indirizzati alla danzatrice. Ma non è tutto qualcuno altro ha davvero esagerato.

Oltre a non c’entrare assolutamente un ca**o in prima serata come presentatrice, la Stabile è vestita da Rey Charles”. Insomma non proprio parole carine. Chissà adesso se dopo queste “belle” considerazioni Maria deciderà di chiamarla anche il prossimo anno. Al momento non ci resta altro che continuare a vedere la puntata