Carlotta Mantovan lo presenta a tutti così: “Buongiorno amore mio”. Nuovo vita per la vedova di Frizzi

Sa sempre come lasciare il segno Carlotta Mantovan, ogni volta che pubblica uno scatto o un video. La vedova di Fabrizio Frizzi da circa un anno ha cambiato vita e lo ha fatto drasticamente.

La giornalista ha lasciato l’Italia e insieme alla piccola Stella è andata a vivere in Francia. Un nuovo capitolo della sua esistenza ,una decisione che ha preso con costanza e determinazione. Nella foto da lei postata si vede oltre che la sua bambina anche una new entry e in questo lo ha presentato a tutti i suoi fan.

Carlotta Mantovan e la nuova vita in Francia

Poche ore fa l’ex conduttrice televisiva ha postato una foto dolcissima che ha lasciato tutti senza parole. Carlotta Mantovan tiene molto alla sua privacy e soprattutto a Stella, la sua dolce bambina.

Entrambe vanno molto d’accordo motivo per cui hanno un rapporto davvero speciale. Inoltre, condividono le stesse passioni tra cui l’amore per i cavalli e la musica.

Stella, ha nove anni e da suo padre Fabrizio ha ereditato ciò che meglio poteva avere. Alcune settimane va Carlotta ha pubblicato un video dove la bambina è al piano, quello che suonava proprio Fabrizio. Bravissima e con grande talento, la bambina ha fatto emozionare tutti.

Il dolce risveglio della piccola Stella

Come tutte le bambine della sua età, per Stella oggi è un giorno di festa che è sinonimo a tanta nanna. Così, Carlotta ha voluto lasciarla riposare un pò di più nel suo lettone.

Il risveglio della piccola però è stato dolcissimo. La presentatrice televisiva ha invitato il loro animaletto a quattro zampe a tirarla su dal letto. Il tutto immortalato da uno scatto e pubblicato sul suo account social. Nel giro di pochi secondi la foto è stata riempita da like e commenti. Come si vede nell’immagine, Stella fa proprio fatica ad alzarsi…

In una recente intervista fatta a Silvia Toffanin, la vedova di Fabrizio ha parlato ancora una volta del suo compianto marito, ricordando tutti i momenti belli trascorsi insieme e la mancanza che sente ancora oggi a distanza di tre anni da suo addio. Motivo per cui ha deciso di trasferirsi lontano dall’Italia, “I ricordi fanno ancora troppo male”