Suor Cristina irriconoscibile oggi, addio alla castità: “Oggi credo nell’amore vero”

Oggi Silvia Toffanin ha ricevuto nel suo salotto la famosissima Suor Cristina. Fino a qui nulla di strano se non fosse che l’ex suora si è presentata in tutta un’altra veste. Fan attoniti davanti a tanta bellezza anche perchè Cristina ha abbandonato i voti, tornando alla vita normale.

Suor Cristina e la sua nuova vita fuori dal convento

A Verissimo, Cristina Scuccia 34 anni, si è presentata in abiti borghesi e l’effetto sorpresa è stato immediato. Dopo oltre 19 anni di vita consacrata nell’ordine delle Suore Orsoline, la vincitrice della seconda edizione di The Voice of Italy ha scelto di lasciare le sue le vecchie vesti.

Non ha perso la fede, ma ha deciso di viversi una vita differente. La giovane ha raccontato che ad oggi non rinnega nulla del suo percorso fatto in convento ma ad un tratto ha capito che quell’abito non le stava più bene.

Tutto è partito proprio dall’esperienza fatta a X Factor, da li ha ammesso che tutto è cambiato. Suor Cristina è dentro di me, è stato un percorso meraviglioso, complesso e difficile. Oggi credo ancora di più nella vita e ancora di più in Dio. La fede non è andata via”.

Con l’arrivo della Pandemia da Covid, poi le sue consapevolezze sono diventate certezze. Quel non viaggiare, quel non poter vedere la gente ha fatto scattare in lei la voglia di cambiare.

La nuova vita e l’amore…

Suor Cristina ha spiegato che in questo lungo percorso prima di lasciare totalmente l’abito monacale si è fatta aiutare da uno psicologo. Oggi è felice, è serena ha finalmente ritrovato quel sorriso che le mancava.

Attualmente vive in Spagna e fa la cameriera in un ristorante. Per quanto riguarda l’amore, ha ammesso che qualcuno si è avvicinato a lei più volte ma al momento questa non è la sua priorità. Ha preferito allontanarlo e continuare la sua vita così. Ma se arriva il vero amore di certo non si tira indietro.

Credo sempre nell’amore, non nego che qualcuno si è avvicinato ma non è la mia priorità ora. Però se arrivasse…”.