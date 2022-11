E’ bufera al GFVip, un video inchioda il concorrente che bestemmia, il video sparisce e viene ripubblicato modificato

Si sente abbastanza chiaramente quello che ha detto ma subito dopo sui social, a tutela di Edoardo, il video era stato fatto sparire. La regia ha ben pensato di cancellare quella piccola clip e di mandarne un’altra tagliata.

Il tutto ovviamente è stato inutile in quanto oltre ai telespettatori sempre attenti a ciò che vedono e sentono anche un ex gieffino ha dato prova di ciò che è stato detto.

Grande Fratello Vip: la regia cancella la clip

Stiamo parlando di Salvo Veneziano. Come ricordano in molti è stato cacciato dalla casa per un motivo simile, durante la sua seconda partecipazione al reality. Il pizzaiolo sempre molto attento alle dinamiche del reality, ha salvato tutto.

cosa c’è di peggio di modificare un video per far credere, a chi vi legge su twitter, una cosa che non è mai successa?

belli i drama, solo quando sono veri però#GFvip #nikiters #gioiellers #donnalisi #incorvassi pic.twitter.com/g8RKCGRPjN — stefania (@xst3fania) November 20, 2022

Come detto in precedenza qui è sorto un problema: perchè poco la produzione del Grande Fratello Vip ha ripubblicato il video con un audio completamente diverso? Perchè la regia non ha preso provvedimenti e ha preferito censurare?