Recupero dati da un hard disk rotto o danneggiato: ecco come fare

Se stai leggendo questo articolo è perché probabilmente si è rotto o danneggiato il tuo hard disk e adesso non hai idea di come fare a recuperare i dati presenti al suo interno.

Nonostante sia una pratica buona e utile, quasi sicuramente non hai nessun backup dei file che ti servono. In generale ricordati di non affidare a un solo dispositivo il compito di conservare le cose importanti, perché non sempre in caso di rottura è possibile recuperare tutto.

Prima di capire come recuperare i dati di un hard disk rotto, è bene fare un’introduzione su cos’è e le tipologie più comuni in mercato.

Cos’è un hard disk e come funziona

L’hard disk può essere interno o esterno. Entrambi hanno il compito di memorizzare i documenti di testo, i file musicali e le foto digitali.

Tutti i dischi rigidi possiedono i piatti, cioè la parte più importante del dispositivo. Il numero di dischi presenti nell’hard disk variano in base alla sua grandezza. Hanno in comune però il fatto di ruotare a una velocità che può arrivare a 10.000 giri al minuto (rpm) per far si che le testine di lettura possono accedere velocemente a qualsiasi informazione.

Tutti i computer hanno degli hard disk interni progettati per archiviare file multimediali e documenti. Il rischio però è che il pc si rompa accidentalmente oppure venga danneggiato da un virus e di conseguenza i file vadano persi per sempre.

Ecco perché la maggior parte delle persone che hanno bisogno di custodire file multimediali importanti salvano tutto su un hard disk esterno. Basta pensare a chi ha documenti aziendali o sensibili dei clienti, wallet di Bitcoin, etc.

L’unità esterna in genere serve per avere un livello di protezione ulteriore e vengono visti come un backup, senza tenere in considerazione che anche un hard disk esterno può rompersi.

Come si recuperano i dati da un hard disk rotto o danneggiato

La prima regola per recuperare i dati è non fare assolutamente niente fino a quando un tecnico non ha la possibilità di metterci mano.

Se provi ad aprire un disco rigido fuori da una stanza bianca l’unica cosa che ottieni è perdere definitivamente i dati di cui hai tanto bisogno, perciò recati immediatamente in un centro specializzato.

Perciò indipendentemente dalle cause della rottura (che sia un danno di logistica, un urto o un evento meteorologico) rivolgiti ai tecnici esperti.

Rivolgiti a Centro Recupero Dati Roma

Quando si tratta di recupero dati Hard Disk loro sono i migliori. E’ dal 1982 che Centro Recupero Dati Roma svolge questo lavoro e grazie ai loro laboratori nella capitale possono effettuare le diagnosi, proteggere i dati e recuperarli a prezzi competitivi.

Per recuperare i dati possiedono la camera bianca, necessaria per evitare che durante l’apertura l’hard disk venga compromesso definitivamente. Inoltre specificano di avere il 98,7% di possibilità di salvare i tuoi documenti.

Tra i loro clienti ci sono aziende, privati e la pubblica amministrazione. Hanno la sede a Roma però in verità lavorano in tutta Italia e più in generale in Europa.

Perché rivolgersi a dei professionisti?

Almeno che non si tratti di file poco importanti, la cui eventuale perdita non ti causa alcun tipo di danno, è sconsigliato cercare di recuperare in autonomia i dati persi con la rottura dell’hard disk.

Le aziende che si occupano di recupero dati infatti sanno come intervenire per prevenire la perdita e offrirti la giusta protezione delle informazioni.

Qualsiasi dispositivo che possiede un disco duro per immagazzinare dati deve essere aperto e riparato esclusivamente dentro una camera bianca (o clean room). Si tratta di un ambiente di lavoro asettico, la cui aria è tra le 10mila e le 50mila volte più pulita di quella che si può trovare in una normale abitazione.

Aprendo l’hard disk fuori da una camera bianca materie microscopie come polvere, microbi e particelle di fumo potrebbero danneggiarlo definitivamente.

Oltre al fatto che i professionisti possiedono le camere bianche, c’è da dire che sono esperti nel maneggiare dispositivi tecnologici e sanno dove mettere le mani per riuscire a salvare i dati e fare eventuali modifiche dei pezzi quando attraverso il ricambio è possibile salvare l’hard disk.