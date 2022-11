Immaginate quanto guadagna Ilaria D’amico dalla Rai? Uno schiaffo morale alla miseria

In questo articolo sveliamo i guadagni esclusivi di Ilaria d’Amico per lo status del suo nuovo programma su Rai 2. Questo è ciò che guadagna, si tratta di numeri davvero impressionanti

Il volto di Ilaria D’Amico è da sempre associato al mondo del calcio. È conosciuta soprattutto per aver ospitato spettacoli legati al mondo di uno degli sport preferiti dagli italiani. Questa volta, però, la posta in gioco è un’altra. Abbiamo avuto modo di vederla sotto una luce completamente diversa, e al timone di un vascello introdotto dal palinsesto di Viale Mazzini.

È un episodio nuovo di zecca per Madame Buffon mentre interrompe la sua collaborazione a lungo termine con Sky. Adesso in Che c’è di Nuovo approfondisce temi di politica e attualità. Parliamo di cambiamento e di come affrontarlo al meglio.

Parliamo anche di argomenti meno discussi, con tanti spunti di riflessione e la possibilità di avere più di una versione della verità. Vi siete mai chiesti quanto sia prestigioso questa presentatrice quando approda in Rai in una veste completamente diversa da quella che lei ha visto o sentito negli ultimi anni?

Ilaria D’Amico con la trasmissione Che c’è di Nuovo arriva a cifre da record

I VIP più o meno stellati per i loro sostanziosi contributi ricevuti dalle trasmissioni televisive spesso suscitano molto scalpore. Il Grande Fratello Vip è uno dei format che meglio regala numeri incredibili a conduttori e concorrenti oltre che commentatori. Secondo la pagina Instagram Quantoguadagna, siamo riusciti a trovare quanto incassa Ilaria D’amico per il suo nuovo programma che va in onda sulla seconda rete della Rai.

Non sono esattamente due monetine. Si parla di cifre che permettono di mettere da parte un mucchio di denaro, soprattutto, è stata una nuova esperienza per lei in circostanze senza precedenti. La nota pagina Instagram sopra citata, rende noto che la conduttrice ha uno stipendio di circa 13.000 euro a puntata: se la notizia è vera, l’incasso mensile sarà di oltre 52.000 euro circa.

Mentre Dagospia aveva previsto nel caso di ascolti in calo, ovvero di valutazioni errate e sopravalutate, eventuali dati inferiori alle attese avrebbero costretto la rete ad agire e possibilmente cambiare orario, la data di messa in onda e persino il numero previsto di episodi, si tratta comunque di una cifra da capogiro.