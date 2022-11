Ex di Ida Platano tuona contro di lei: la verità sul rapporto con Riccardo e Alessandro

In queste ore, un ex di Ida Platano ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della dama ed ha spiegato anche cosa pensa del rapporto instaurato con Alessandro Vicinanza e non solo. Al centro dell’attenzione c’è stato anche il legame che sembra ancora esserci tra la donna e il suo ex Riccardo Guarnieri.

L’uomo in questione è Marcello Messina. Il cavaliere ha frequentato Ida per un po’ di tempo all’interno di Uomini e Donne. Ad un certo punto, però, abbandonò la trasmissione dicendo di aver trovato una persona al di fuori dello studio. Ad ogni modo, scopriamo cosa ha rivelato sul conto della sua ex.

Ecco cosa pensa l’ex di Ida Platano sulla dama, Riccardo e Alessandro

L’ex di Ida Platano ha sparato a zero contro la dama, specie per quanto riguarda i legami instaurati con Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri. Per quanto riguarda il primo, Marcello ha ammesso di sperare che questa possa essere la volta buona per Ida per lasciare definitivamente Uomini e Donne e viversi serenamente la sua storia d’amore. Ad ogni modo, Messina ha i suoi dubbi e le sue incertezze a riguardo.

Il cavaliere, infatti, ha ammesso di notare ancora un certo legame tra la donna e Riccardo Guarnieri. Malgrado Ida provi disperatamente ad allontanare il suo passato, esso sembra destinato a tornare ripetutamente a bussare alla sua porta. Questo, chiaramente, impedisce alla donna di mettere un punto definitivo alla sua storia con Riccardo. Chiaramente, tutto ciò potrebbe incidere negativamente anche nella sua nuova relazione.

L’ex di Ida torna a Uomini e Donne? L’annuncio

Nel corso dell’intervista su MondoTV 24, poi, l’ex di Ida Platano, poi, ha commentato anche i recenti scontri tra la dama e Roberta Di Padua. Secondo il suo punto di vista, le due dame sarebbero così ostili l’una all’altra non tanto per gelosia quanto, piuttosto per competizione reciproca. Marcello non ha potuto fare a meno di lasciar trapelare un velo di tristezza e dissenso per questa situazione.

Infine, Messina ha chiosato la sua intervista commentando il programma che un tempo lo ha accolto e lo ha visto come protagonista. A tal riguardo, ha ammesso che tutt’ora guarda la trasmissione. Inoltre, ha anche rivelato che, nel caso in cui gli dovesse essere offerta nuovamente la possibilità di partecipare, è molto probabile che accetterebbe nuovamente. Non resta che attendere per vedere se accadrà.