Uomini e donne, ex dama sconvolta: “Volevano farmi diventare una prostitu**”

Chi ha seguito Uomini e donne in passato sicuramente si ricorderà di Veronica Ursida. L’ex dama del trono over fin dal suo ingresso si è sempre fatta notare non solo per la sua bellezza ma anche per i suoi modi e la sua schiettezza. Sul suo percorso però spesso si è parlato di menzogne, di cose non dette e di segreti.

Alla fine Veronica accusata continuamente da Armando di vedere un altro uomo fuori dal programma ha deciso di lasciare il parterre tra le lacrime, senza nascondere di recente che le farebbe molto piacere rimettersi in discussione. Ma a lasciare tutti senza parole, delle confessioni sconvolgenti dette a L’Arena, dove è stata ospite pochi giorni fa.

Veronica Ursida invitata ad iscriversi su OnlyFans

Sono stata contattata direttamente da un manager di Onlyfans con più mail”, ha fatto sapere Veronica Ursida, ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena su La7. L’e dama di Uomini e donne ha portato la sua testimonianza sulla piattaforma di cui si è parlato tanto nell’ultimo periodo.

“Mi cercavano come personaggio, io su Instagram ho un profilo ufficiale. Hanno iniziato a dirmi che cercavano personaggi televisivi, personaggi conosciuti…io non ho mai risposto. Poi è uscito fuori questo scandalo di Onlyfans e io, che sono anche mamma di un adolescente, sono preoccupata per tutto quello che sta accadendo”.

L’ex dama è scesa ancora di più nei particolari svelando cose davvero raccapriccianti che lasciano pensare ad un vero e proprio mondo che si affaccia alla prostituzione.

L’ex dama ammette: questo è un giro di prostituzione

Veronica dato che è stata contattata diverse volte da questa agenzia prima di dare una risposta ha voluto indagare di più, cercando di capire che contenuti dovesse pubblicare e se le foto dovevano essere nude. Ma non è tutto ha cercato di capire se il tutto si limitasse ad un mondo virtuale.

Secondo il suo racconto, la piattaforma non si limiterebbe solo a quello: “La mia paura e il mio scetticismo sono per gli incontri, perché secondo me queste agenzie molto spesso procurano incontri, di cui io ho avuto prova. Questa è prostituzione al 100%“.

Proprio per questo motivo ha indagato e fingendosi interessata ha chiesto se poteva avere incontri diretti e le he è stato risposto di Si. Coloro che lavorano per questa agenzia non solo le avrebbero procurato dei clienti ma avrebbero preso anche una piccola percentuale sull’incontro.

Gli uomini potevano essere sia le persone di Onlyfans sia persone scelte da loro al di fuori dalla piattaforma. “La mia vetrina sarebbe stato il mio canale. Essendo creator di Onlyfans sarei diventata anche una prostituta a tutti gli effetti”, ha concluso. Ovviamente, precisiamo Veronica non ha assolutamente accettato nessun tipo di collaborazione.