Rissa tra Ida e Roberta, le due si alzano e…: “Basta, m’hai stancato” Maria blocca tutto (VIDEO)

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è sfiorata la rissa tra Ida Platano e Roberta Di Padua. La messa in onda è cominciata con un blocco dedicato proprio alle due dame, le quali si sono confrontate su alcune questioni sollevate da Armando Incarnato.

La situazione, però, è degenerata nel giro di pochi secondi. La Di Padua, infatti, si è alzata in piedi ed ha affrontato a muso duro la sua rivale. La Platano non è rimasta certamente ferma, sta di fatto che è stato necessario l’intervento immediato di Maria De Filippi.

Roberta Di Padua a muso duro contro Ida

Quello che tutti temevano potesse accadere stava per succedere nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Roberta Di Padua e Ida Platano stavano per dare luogo ad una rissa. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui la padrona di casa ha chiesto alle due donne di svelare cosa avesse detto Armando a Roberta durante un ballo. L’avvicinamento tra i due ha generato un certo sgomento nella Platano, la quale non ha potuto fare a meno di accusare la sua rivale di essere sempre in mezzo.

Tali parole hanno fatto infuriare la Di Padua, la quale si è alzata in piedi, dimenticando anche di indossare la mascherina, e si è avvicinata a muso duro alla sua interlocutrice. In quel momento, Maria ha gridato più volte il nome di Roberta esortandola a fermarsi e a tornare al suo posto. La donna anche in passato si è resa protagonista di comportamenti piuttosto aggressivi nei confronti di Riccardo, in quanto gli diede uno schiaffo.

Maria De Filippi blocca la rissa: pubblico deluso

Ad ogni modo, considerando tali precedenti, è stata totalmente giustificata la preoccupazione di Maria De Filippi. In ogni caso, nel momento in cui Roberta si è avvicinata a Ida con fare minaccioso, i presenti hanno temuto la rissa. La Platano, infatti, si è alzata anche lei in piedi ed ha detto alla sua interlocutrice di non avere nessuna paura di lei. Roberta, allora, ha invitato la donna a stare calma in quanto adesso si era davvero stufata.

Successivamente, poi, Ida ha voluto rassicurare i presenti dicendo che non sarebbe mai scesa ai libelli della sua rivale mettendole le mani addosso. Maria De Filippi, però, ha comunque voluto sedare la situazione cambiando subito argomento e passando al trono classico. Questo cambio repentino ha indispettito il pubblico da casa che, invece, avrebbe voluto vedere l’epilogo di quello scontro super acceso.