GF Vip, concorrente con le flebo, confessione inedita: ecco di chi si tratta e che succede

In queste ore sono sopraggiunte delle notizie piuttosto gravi che riguardano un concorrente del GF Vip, che sembrerebbe essere stato portato via e sottoposto a delle flebo. I telespettatori del reality show si sono resi conto dell’assenza di un protagonista.

Ad ogni modo, a generare particolare sgomento è stata soprattutto una confessione di Luciano Punzo. Il ragazzo ha svelato che un coinquilino sia stato portato via a causa di alcuni problemi di salute. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Concorrente sparito dalla casa del GF Vip

Il covid è, ormai, entrato prepotentemente nella casa del GF Vip e i partecipanti stanno “cadendo” uno ad uno risultando positivi al virus. Da poco, però, è trapelata una notizia piuttosto incresciosa che riguarda un altro concorrente del GF Vip che pare sia stato portato via e sottoposto a delle flebo. La persona in questione è Daniele Dal Moro. A dare l’allarme sono stati innanzitutto i telespettatori della trasmissione.

Chi segue la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra non ha potuto fare a meno di notare che il giovane fosse assente dall’abitazione da diverse ore. In molti, allora, hanno cominciato a domandarsi che fine avesse fatto il protagonista. Ad acuire ancor di più i sospetti degli spettatori, però, ci ha pensato Luciano. Quest’ultimo, chiacchierando con alcuni compagni d’avventura, ha fatto una confessione a dir poco scioccante.

Daniele sta male con le flebo? La confessione di Luciano

Nello specifico, Luciano ha parlato di un concorrente portato via dalla casa del GF Vip con delle flebo. Il pensiero, chiaramente, è subito andato a Daniele Dal Moro che, da diverse ore, risulta assente dall’abitazione di cinecittà. Al momento, la produzione del reality show non ha dato nessun annuncio ufficiale in merito a quanto sembra essere accaduto. Non si sa, dunque, se Daniele sia risultato anche lui positivo al covid oppure no.

Inoltre, resta anche da capire che cosa avrà voluto dire Luciano parlando di quelle flebo. Per il momento, non sono state date spiegazioni e anche Alfonso Signorini sembra irreperibile. Il conduttore, infatti, ha raccontato stamattina di essere rimasto bloccato a Parigi all’aeroporto di Charles De Gaulle in quanto il suo aereo per Roma ha fatto ritardo. Insomma, ci attende una puntata ricca di colpi di scena questa sera al GF Vip.