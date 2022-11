Spoiler Uomini e Donne puntata 22 novembre: Lavinia denigrata, caos tra gli over

Nel corso della puntata del 22 novembre di Uomini e Donne ci sarà la terza parte della registrazione cominciata venerdì scorso. In tale occasione assisteremo al continuo del confronto tra Riccardo e Ida.

Guarnieri arriverà a fare una confessione che genererà molto sgomento in studio. Per quanto riguarda Lavinia, invece, la ragazza sarà molto delusa da un suo corteggiatore. In merito ad Armando, invece, ci saranno delle novità.

Scontro al trono over di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 22 novembre di Uomini e Donne rivelano che Riccardo Guarnieri esternerà il suo malcontento su esortazione di Maria De Filippi. La padrona di casa, infatti, ha chiamato il cavaliere nuovamente in studio, dopo che lui aveva deciso di andare via senza neppure salutare o fornire una spiegazione. Ebbene, ad un certo punto, dopo essere stati spronato parecchio, Riccardo manifesterà il suo punto di vista a riguardo.

Nello specifico, ammetterà di essere andato via a causa di Ida Platano. Il cavaliere proprio non riesce a sopportare che tra lui e la donna non ci sia alcun tipo di rapporto. Durante lo scontro avuto con Alessandro, inoltre, Riccardo non si è sentito difeso e tutelato dalla sua ex e la cosa lo ha mandato su tutte le furie. Questo è il motivo per il quale ha abbandonato la trasmissione poco prima di essere richiamato dalla padrona di casa.

Spoiler 22 novembre: la delusione di Lavinia

La discussione proseguirà ancora per un po’ di tempo fino a che la conduttrice non deciderà di cambiare argomento. A quel punto, la parola passerà agli esponenti del trono classico, in particolar modo a Lavinia. Ieri non c’è stato tempo di parlare anche di lei, pertanto, la giovane approfondirà oggi le tematiche inerenti il suo trono. La ragazza ha ricevuto un due di picche da Alessio, il quale non si è presentato in esterna.

Il ragazzo ammetterà di averlo fatto di proposito in quanto adirato con la tronista per essere andata a riprendere Alessio Campoli. In studio, dunque, ci sarà ampio spazio per affrontare quest’intricata tematica. Tornando al trono over, invece, ci saranno delle novità per Armando Incarnato. Il cavaliere farà la conoscenza di una nuova dama e intraprenderà una frequentazione con lei. Cristina si adirerà parecchio e in studio attaccherà il napoletano.