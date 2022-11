“Maurizio Costanzo è morto”: la notizia fa il giro del web ma è solo una fake news di cattivo gusto

Da alcune ore sta girando in rete una bruttissima fake news che riguarda il marito di Maria De Filippi. Maurizio Costanzo è stato dato per morto e il motivo, solo per fare uno scherzo al rapper Fedez.

Il web dopo aver capito che si trattava solo di una notizia falsa è andato su tutte le furie, trovando il tutto disgustoso e assolutamente non divertente.

Maurizio Costanzo è morto: la fake news che sta facendo il giro del web

Fedez si è ritrovato di fronte ad uno scherzo davvero di cattivo gusto durante una delle sue recenti dirette sul proprio account Instagram. Mentre si godeva un weekend di relax con la moglie sul lago di Como, il rapper ha deciso di mandare una diretta e scambiarsi qualche opinione con i suoi fan.

Durante il live, però, qualcuno gli ha fatto credere che Maurizio Costanzo fosse morto. La reazione del cantante, padre di Leone e Vittoria, ha fatto il giro dei social, che ovviamente è apparso sconvolto.

Il video del cantante è diventato virale, tanto che nel giro di pochi minuti sono stati raggiunti i due milioni di visualizzazioni. Leggendo i vari messaggi Fedez ha creduto davvero per qualche istante che il marito della De Filippi fosse venuto a mancare e la sua reazione è stata davvero clamorosa.

Fedez senza parole davanti alla notizia

Come è morto Maruzio? Non ci credo. Non è possibile, ha esclamato più volte il marito di Chiara Ferragni. Ah no è vivo. Oh mio Dio”, ha affermato subito dopo, scoprendo che in realtà si tratta solo di una fake news. Sebbene questo sia stato uno scherzo di cattivo gusto, i fan hanno trovato qualcosa di positivo in tutto questo.

L’artista è molto legato a Costanzo. Come in molti ricorderanno Fedez nel lontano 2018 è stato nel suo salotto dove is è lasciato andare ad una lunga intervista.