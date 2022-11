Un concorrente ricoverato d’urgenza: è arrivata l’ambulanza, paura e caos al GFVip

Un concorrente della casa si è sentito male: chiamata l’ambulanza al GFVip

Ieri pomeriggio Daniele Dal Moro è sparito dal radar e in tanti si sono chiesti che fine avesse fatto. Il concorrente purtroppo si è sentito male e per lui è arrivata addirittura l’ambulanza.

Una volta tornato insieme ai suoi coinquilini, ha fatto sapere di essere andato in ospedale. Dopo la diretta, l’ex tronista si è scagliato contro Edoardo Donnamaria, reo di aver preso le difese di Antonella.

Daniele Dal Moro ricoverato d’urgenza

La Fiordelisi, dopo la diretta del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera, si è arrabbiata perché Daniele Dal Moro non ha menzionato la sua coppia affermando di trovarla meno coinvolta rispetto ad Edoardo. Donnamaria ha preso solo le difese della fidanzata, spalleggiando mentre pendeva dalle sue labbra.

D’altro canto, Dal Moro ha criticato l’atteggiamento del Tavassi trovando in lui un amico ridicolo. Proprio a seguito di queste parole, Daniele ha confidato di essere andato in ospedale e di essere stato ricoverato d’urgenza. “E’ arrivata anche l’ambulanza” e per per questo motivo, sarebbe stato più opportuno per lui mantenere la calma.

Oddio oltre l’ira veneta, abbiamo saputo da lui stesso anche che ieri sera Daniele è stato ricoverato d’urgenza e noi non eravamo a conoscenza #gfvip #incorvassipic.twitter.com/LfS5qzl8wG — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 22, 2022

Grande Fratello Vip: cosa è successo al concorrente?

Al momento non sappiamo cosa sia accaduto a Daniele Dal Moro tanto da chiamare un’ambulanza nella casa. All’inizio, quando si è iniziata a spargere la voce della sua assenza tutti hanno creduto che anche lui fosse positivo e si stava sottoponendo a tamponi insieme agli altri.

Invece, qualcosa di brutto è successo, dato che lo stesso Daniele ha parlato di ricovero d’urgenza. Sicuramente nei prossimi giorni ne sapremo di più. L’importante adesso è che lui stia bene.