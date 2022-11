Edoardo Tavassi nel mirino del web: “fa violenza sulle donne, è bullismo”

Nel corso della diretta in onda ieri sera, Edoardo Tavassi è stato il preferito dal pubblico a casa, ma nello stesso tempo non sono mancate critiche e battibecchi con alcuni concorrenti. Tra questi Oriana. I due già nelle settimane precedenti si sono scontrati più volte tanto che la Marzoli ha deciso di non rivolgergli più la parola.

I fan di Oriana attaccano Tavassi: volano accuse gravi

Come abbiamo avuto modo di vedere, Edoardo Tavassi non è di certo uno che le manda a dire. Già nei giorni scorsi ha spiegato il motivo per cui non riesce ad instaurare un rapporto civile con Oriana e lo ha ripetuto anche ieri sera davanti ad Alfonso Signorini.

Il fratello di Guendalina la considera troppo superficiale ed eccessivamente attaccata all’aspetto fisico ed ai follower. Durante la diretta, Edoardo ha preso le difese di Antonella Fiordelisi, a discapito dell’amicizia con Daniele Dal Moro. La stessa identica cosa ha fatto Tavassi nei confronti di Micol, difendendo la ragazza che gli piace.

Grande Fratello Vip: Il popolo web si divide

E se Donnamaria è stato “giustificato”, Edoardo è stato preso di mira dai fan dell’influencer. Durante un faccia a faccia con la Marzoli, ha perfino imitato il suo accento e dal web sono volati insulti pesanti. Qualcuno ha precisato che Tavassi fa del bullismo nei confronti della concorrente, invitando la produzione a intervenire e a dargli un freno. Infatti, anche al termine della puntata, Oriana è stata presa mentre stava piangendo.

TAVASSI CHE MASCHERA ORIANA CHE LETTERALMENTE SI È IMPARATA DUE BATTUTE A MEMORIA PRIMA DI ENTRARE 💀💀💀 “amoreeee ma rilassati sei un falsoooo”#gfvip #gintonic #incorvassi pic.twitter.com/z5XhpRqsL4 — gintonic ginevra&antonino🚢 (@ginevraantonino) November 21, 2022

Sicuramente l’ex isolano può risultare sotto certi aspetti invadente e forse troppo giocherellone ma additandolo come persone bulla o che faccia violenza sulle donne per altri pare esagerato. Edoardo è così è sempre pronto a sorridere e fare una battuta. Voi cosa ne pensate?