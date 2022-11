Ex concorrente del GF Vip diventa tronista di Uomini e Donne? La proposta inattesa

Spesso è capitato che gli ex volti di Uomini e Donne sbarchino nella casa del GF Vip in qualità di concorrente. Questo è, ad esempio, il caso di Luca Onestini, Luca Salatino e tanti altri anche nelle passate edizioni.

Quest’anno, però, potrebbe verificarsi una situazione inversa, ovvero, un concorrente del GF Vip che diventa nuovo tronista di Uomini e Donne. La proposta è arrivata in queste ore da parte di un’ex gieffina. Vediamo di chi si tratta e cosa è emerso.

Da concorrente del GF Vip a tronista di Uomini e Donne: la proposta

In queste ore, Cristina Quaranta ha rilasciato un’intervista al magazine TV Sorrisi e Canzoni in cui ha fatto una confessione inedita. L’ex concorrente del GF Vip, infatti, ha dichiarato di volersi candidare nel ruolo di tronista nel programma Uomini e Donne. L’ex volto di Non è la Rai non ha mai nascosto di essere alquanto chiusa sentimentalmente da molti anni. Dopo alcune delusioni subite, infatti, non è più riuscita ad aprirsi con nessun uomo. Anche nella casa del GF Vip ha mostrato i suoi lati più spigolosi e algidi.

Ad ogni modo, dietro quella corazza si cela, in realtà, una donna desiderosa di affetto e di amore. Nel corso dell’intervista, infatti, Cristina ha lasciato che trapelasse questo suo aspetto più romantico e speranzoso. La donna, infatti, non si è arresa e crede ancora che possa trovare l’amore e vivere una storia da favola. Ebbene, che questo possa realizzarsi proprio nel talk show pomeridiano.

Cristina Quaranta fa il nome anche di un’altra vippona

Oltre a candidare se stessa per il ruolo di tronista di Uomini e Donne, l’ex concorrente del GF Vip ha fatto anche il nome di un’altra persona che potrebbe seguirla. Si tratta di Wilma Goich, anche lei alla ricerca di un amore che possa travolgerla e regalarle delle emozioni che, ormai, non prova più da moltissimo tempo. Ad ogni modo, Maria De Filippi accoglierà la proposta di Cristina?

Diciamo che per la Quaranta sarebbe più indicata una sedia nel parterre del trono over della trasmissione, data la sua età. Ad ogni modo, come spesso capita, la conduttrice è solita apportare delle modifiche all’interno delle sue trasmissione, pertanto, non è affatto escluso che possa decidere di stravolgere nuovamente il dating show incentrato sui sentimenti.