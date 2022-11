Il Paradiso delle signore anticipazioni 24 novembre 2022: Ezio prende una decisione, Flora gelosa

Le anticipazioni della puntata del 24 novembre del Paradiso delle signore rivelano che Ezio prenderà un’importante decisione in merito alla sua carriera e al suo futuro. Per quanto riguarda Flora, invece, si troverà a fare una scoperta davvero incresciosa.

In merito a Maria, invece, la ragazza deciderà finalmente di lasciarsi andare e di accettare l’invito di Vito. Elvira, dal canto suo, sarà sempre più attenta e premurosa nei riguardi di Salvatore. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Ezio comunica una decisione a Gloria nella puntata del 24 novembre

Quella di giovedì 24 novembre sarà la penultima puntata del Paradiso delle signore prima dello stop di due settimane dovuto ai Mondiali di Calcio. In tale episodio vedremo che ci saranno diversi colpi di scena, proprio allo scopo di lasciare con il fiato sospeso i numerosi telespettatori appassionati della soap opera. Innanzitutto, in tale puntata Ezio sarà piuttosto provato. Colombo ha capito che, forse, non è proprio il caso di mettersi in proprio.

Allo stesso tempo, però, sarà molto combattuto in quanto non vuole neppure tornare a svolgere un lavoro alle dipendenze, specie di Umberto. Per tale ragione, andrà in confusione e vedrà in Gloria una buona alleata. L’uomo, infatti, si aprirà molto con lei e arriverà a confessarle quello che pensa davvero a riguardo e la decisione che ha preso. Maria, dal canto suo, non avrà più alcun dubbio e deciderà di accettare l0invito di Vito.

Brutto colpo per Flora al Paradiso delle signore

I due, allora, si prepareranno per uscire insieme nella puntata del 24 novembre del Paradiso delle signore. La vita, però, è imprevedibile e gli intoppi sono sempre dietro l’angolo. Per tale ragione, le cose non andranno esattamente nel modo in cui il ragazzo aveva immaginato. In merito ad Elvira, invece, la giovane sarà sempre più attenta e premurosa nei riguardi di Salvatore.

Vittorio, dal canto suo, farà un passo distensivo nei confronti di Matilde. A tal riguardo, chiederà alla donna di accompagnarlo ad una cena a cui prenderanno parte anche degli amici. Come reagirà la donna, accetterà l’invito di Conti? Infine, vedremo che Flora confesserà a Marcello di nutrire ancora un sentimento nei confronti di Umberto. Il giovane, allora, consiglierà alla stilista di andare al Circolo per incontrare il commendatore. Sarà in quel momento, però, che la donna farò una triste scoperta, poiché vedrà l’uomo in compagnia di Adelaide.