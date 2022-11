Nikita Pelizon umiliata dalle coinquiline al GF Vip, il web insorge: richiesto provvedimento

In queste ore, le concorrenti del GF Vip hanno preso di mira Nikita Pelizon. In particolar modo, Sarah Altobello, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli si sono riunite per parlare piuttosto male della loro compagna d’avventura.

Il loro atteggiamento, però, non è affatto piaciuto al pubblico da casa che, infatti, è insorto sollevando una polemica. Molti utenti, inoltre, ritengono anche che venga preso un provvedimento immediato.

Tre concorrenti del GF Vip attaccano Nikita Pelizon

Nikita Pelizon è stata presa di mira nella casa del GF Vip da alcune compagne d’avventura. Tutto è partito da Sarah che, confidandosi con Antonella e Oriana, ha ammesso di aver notato dei comportamenti alquanto acidi da parte di Nikita. Quest’ultima le avrebbe dato un paio di risposte poco carine che avrebbero irrigidito l’Altobello. Antonella si è subito accodata alle dichiarazioni della sua coinquilina dicendo di essere assolutamente d’accordo con la sua versione dei fatti.

La Fiordelisi, che ha molto legato con Antonino Spinalbese in questo periodo, ha detto di essere della stessa opinione del parrucchiere. Quest’ultimo, infatti, in una precedente occasione ha ammesso di credere che Nikita stia gradualmente venendo fuori per quello che è. Antonella ha poi concluso dicendo di essere riconoscente all’ex di Belen in quanto le dà sempre degli ottimi consigli.

La reazione del web a favore di Nikita

Successivamente, poi, è intervenuta anche Oriana, la quale ha detto di essere d’accordo con le sue compagne d’avventura. Secondo le tre protagoniste, dunque, Nikita Pelizon si comporterebbe in maniera scortese nei confronti di tutte le coinquiline nella casa del GF Vip. Ad ogni modo, il fatto che le tre donne abbiano sparlato così tanto della Pelizon a sua insaputa ha indispettito il pubblico da casa.

Molte persone, infatti, hanno sbottato esortando la produzione del reality show a prendere dei provvedimenti. Inoltre, secondo il punto di vista di molti, Nikita dovrebbe diventare automaticamente immune in quanto è una delle poche che merita davvero di rimanere nella casa e di continuare il suo percorso. Nel frattempo, la giovane non è ancora venuta a conoscenza di tutte le cose che le sue coinquiline hanno detto contro di lei. Non resta che aspettare per vedere se le tre donne avranno il coraggio di dirle in faccia tutto quello che pensano sul suo conto.