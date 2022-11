Uomini e donne oggi, Armando Incarnato scoppia in lacrime e confessa: “Lascio il programma”

Una puntata molto movimentata quella appena terminata di Uomini e donne. Come sempre la registrazione è partita con Riccardo e Ida che per l’ennesima volta hanno discusso senza capirsi.

Alla fine la Platano ha ammesso di aver conosciuto la madre di Alessandra, facendo scattare in Guarnieri una sorta di gelosia e abbandonare lo studio. Il vero colpo di scena però è avvenuto con Armando Incarnato che il lacrime ha detto di voler lasciare il programma. Ma vediamo i dettagli.

Uomini e donne: Armando Incarnato chiude con Cristina

Armando Incarnato ha chiuso la frequentazione con Cristina e non in maniera semplice. I due hanno avuto un forte dibattito davanti alla platea, tanto che entrambi hanno usato parole forti. Il cavaliere partenopeo ha accusato la dama di essere interessata solo ai soldi, di volere persone senza figli e di essere seduta li solo per farsi pubblicità.

Cristina, ovviamente è rimasta molto delusa da ciò che ha detto Armando e alla fine ha abbandonato lo studio in lacrime. Intanto, l’imprenditore ha ammesso di voler continuare a conoscere un’altra dama e si è detto davvero preso da lei nonostante sono usciti una sola volta.

Il cavaliere pronto ad abbandonare il programma

Stando alle parole di Armando Incarnato ora vuole concentrarsi solo sulla nuova arrivata. I due si sono sentiti e nei giorni scorsi sono anche usciti insieme. Entrambi hanno parlato di una bella serata, di tanto divertimento e soprattutto comprensione.

Lo stesso ha confermato anche la new entry, che al momento si è detta soddisfatta di questa conoscenza. Armando, ricevendo nello stesso tempo attacchi da parte di Gianni Sperti, è stato molto chiaro con Maria De Filippi.

Nel dettaglio il cavaliere si è detto stanco di continuare a ricevere insulti, ma arrivata alla sua età ha il bisogno di avere una donna accanto. E’ stanco di essere solo e ha voglia di innamorarsi. Quindi se le cose con la nuova dama procedono così a breve lascerò lo studio, ha ammesso tra le lacrime e gli applausi del pubblico presente. Sarà la volta buona?