Uomini e Donne spoiler 23 novembre: decisione inattesa per Ida e Alessandro

Oggi, mercoledì 23 novembre ci sarà una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione vedremo che si parlerà nuovamente di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La situazione, però, prenderà una piega inaspettata.

I due, infatti, prenderanno una decisione inattesa che lascerà tutti senza parole. In studio, chiaramente, non mancheranno gli scontri e gli interventi di Roberta e Riccardo. Vediamo nel dettaglio che cosa accadrà.

Nuovo confronto tra Ida e Alessandro a Uomini e Donne: la situazione degenera

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, 23 novembre, rivelano che Ida e Alessandro siederanno al centro dello studio e racconteranno come stia procedendo la loro storia. Tra i due, ormai, sembrerà essere nato un sentimento, pertanto, tina Cipollari li metterà alle strette. L’opinionista, infatti, è stanca di continuare ad assistere a questi soliti teatrini, per tale ragione esorterà i due a lasciare lo studio e a conoscersi al di fuori.

Ida, dal canto suo, lascerà intendere di essersi innamorata di Alessandro, anche se non lo ammetterà esplicitamente. Roberta, nel frattempo, non perderà occasione per punzecchiare i due piccioncini. Nello specifico, li accuserà di essere falsi e ammetterà di non credere affatto alla veridicità dei loro sentimenti. Riccardo, invece, stavolta preferirà non intervenire. Maria De Filippi lo chiamerà in causa, ma lui deciderò di non commentare in alcun modo quel siparietto.

Spoiler 23 novembre: la decisione inattesa e un ritorno

Ad ogni modo, ad un certo punto del dibattito, vedremo che Alessandro farà una proposta ad Ida. Il giovane ammetterà che, se la dama si sente pronta, lui è disposto ad uscire dalla trasmissione e a viversi il loro rapporto lontano dalle telecamere. La Platano, dal canto suo, acconsentirà e dirà di volerci almeno provare. I due, così, abbandoneranno la trasmissione insieme, ma non ci sarà alcuna pioggia di petali per loro.

Tale decisione, chiaramente, lascerà di stucco sia Roberta sia Riccardo. Inoltre, nella puntata del 23 novembre di Uomini e Donne ci sarà anche il ritorno di Biagio Di Maro. Il cavaliere non era più tornato in trasmissione senza dare spiegazioni a riguardo. Ebbene, nella puntata odierna assisteremo anche a quest’altro colpo di scena. In merito a Riccardo, il cavaliere dirà di essere uscito con Gloria. Il protagonista, però, non potrà nascondere il suo stato d’animo turbato per quanto accaduto tra Ida e Alessandro.