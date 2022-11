Ballando con le stelle, Anastasia lancia forti accuse alla giuria: “Lorenzo? L’hanno fatto fuori!”

Lorenzo Biagiarelli è stato l”ultimo concorrente a dover lasciare la scuola di Milly Carlucci. Con stupore, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli ha abbandonato la casa, anche se la sua eliminazione ha lasciato tutti senza parole iniziando proprio dalla maestra Anastasia.

Anastasia delusa dall’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli da Ballando con le stelle

La ballerina dopo la messa in onda di sabato sera ha scritto un lungo post sul suo account social, confessando la sua delusione. Inoltre, si è anche lamentata delle tante critiche che hanno travolto il ragazzo, per via della sua partecipazione a Ballando con le stelle.

Come in molti sanno è stato criticato in quanto “raccomandato” dalla compagna che fa parte della giuria da tantissimi anni. Ma Anastasia a parte questo si è soffermata sulla sua eliminazione, trovandola ridicola.

Essere eliminati alla settima puntata fa male, ha scritto. Soprattutto quando hai un allievo che si impegna tanto e ti permette di creare coreografie belle e complesse. E’ un ragazzo buono e gentile che mi ha dato la possibilità di insegnare davvero.

Oltre ai suoi modi gentili, Lorenzo è sempre stato così attento, in particolar modo quando gli parlavo della guerra nel mio paese. Per questo mi rifiuto di credere che persone possono scrivere queste cattiverie. Però ormai è fatta

Le ultime parole della coreografa e le accuse alla giuria

Di recente, Anastasia ha risposto ad alcune domande sui social fatte da parte dei suoi fan. In questa occasione ha spiegato che sta molto male, in qualche modo sente di aver fallito. Ma le vere parole che hanno colpito sono state quel “Lo volevano fuori, l’hanno fatto fuori! Lore sta male ha detto abbiamo fatto l’errore che io fossi un concorrenti come gli altri, vero abbiamo pensato bastasse ma abbiamo sbagliato”.

Insomma, al momento ne lei e ne Lorenzo hanno preso bene questa eliminazione e sperano tanto nel ripescaggio.