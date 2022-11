Uomini e donne,registrazione 22 novembre: lite tra Pinuccia e Tina, la dama cade a terra “svenuta”, Maria nel panico

Oggi pomeriggio si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Grazie alle anticipazioni possiamo svelare cosa è accaduto in studio e possiamo dirvi che non sono mancati colpi di scena davvero clamorosi sia per il trono classico che over.

Tina ha litigato pesantemente con Pinuccia mentre Ida è tornata ma in dolce compagnia. Andiamo a vedere insieme i dettagli.

Uomini e donne anticipazioni: Pinuccia e Tina litigano

Una puntata molto movimentata quella che si è appena registrata a Uomini e donne. Protagoniste Tina Cipollari e Pinuccia alle prese con una delle solite litigate. Questa volta però la situazione è degenerata. Dopo varie urla ed insulti Pinuccia si è messa a terra come se fosse svenuta.

Ovviamente panico in studio anche da parte di Maria De Filippi che pensava che la dama stesse avuto un malore. Motivo per cui è intervenuta per calmare le acque. Fortunatamente nulla di tutto ciò, la signora di Vigevano ha fatto solo finta di aver avuto un malore.

Ida e Alessandro tornano in studio

Come ben sanno quelli più informati Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno lasciato il programma della De FIlippi per darsi un’opportunità. I due hanno deciso di frequentarsi all’esterno anche se Alessandro più volte ha dichiarato il suo amore alla dama bresciana.

Diversamente invece lei è sempre rimasta sulle sue, spiegando di voler fare le cose con calma. Intanto , a distanza di settimana la coppia è ancora insieme e su invito di Maria sono venuti a raccontare come procede la loro relazione.

Ida é apparsa serena, felice ed entusiasta e non si è affatto pentita della scelta fatta. Lo stesso anche Alessandro conferma ancora oggi il suo sentimento. Infine, hanno detto che da poco sono tornati da qualche giorno di vacanza.

La puntata ha visto protagonista anche Gemma. La torinese è uscita con Mario, uno dei cavalieri. Ma in studio sono nate un sacco di discussioni per via di una telefonata.