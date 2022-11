Uomini e Donne anticipazioni trono classico: Lavinia prende un palo, bacio per Federico e Carola

Ieri è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne in cui si è parlato anche del trono classico. Al centro dell’attenzione ci sono stati soprattutto Federico N. e Lavinia Mauro. I troni dei due ragazzi si stanno rivelando i più interessanti della stagione.

Ricordiamo, infatti, che Federica Aversano ha abbandonato il programma da sola, mentre Federico D. ha intrapreso conoscenze con nuove corteggiatrici proprio perché nessuna era stata in grado di fargli provare chissà quale emozione. Vediamo, dunque, cosa è successo ai due ragazzi sopracitati.

Brutto colpo per Lavinia Mauro a Uomini e Donne

Le anticipazioni inerenti il trono classico di Uomini e Donne, relative alle puntate che saranno trasmesse tra qualche settimana, rivelano che Lavinia Mauro deciderà di portare in esterna solamente Alessio Campoli, avendo a disposizione una sola uscita. Il ragazzo la porterà in un luogo per lui molto importante, che gli ricorda la sua infanzia. I due, dunque, trascorreranno una bellissima ora insieme e in studio non potranno fare a meno di mostrarsi particolarmente coinvolti.

Per quanto riguarda l’altro Alessio, che per distinguerlo dall’altro viene spesso definito “Il biondo”, lui rimarrà a casa. Lavinia non uscirà con lui, tuttavia, lo raggiungerà in camerino per parlargli. In tale occasione, la tronista proverà a testare il suo interesse provocandolo e spingendolo a baciarla. Il ragazzo, però, rifiuterà e si limiterà a darle solamente un bacio a stampo. La cosa, chiaramente, non farà piacere alla giovane.

Spoiler trono classico: Federico bacia Carola e delude Alice

Per quanto riguarda il trono di Federico N., il ragazzo ha potuto trascorrere del tempo sia con Carola sia con Alice. Ebbene, le anticipazioni riportate dalla pagina Instagram Uomini e Donne classico e over rivelano che la prima esterna andrà più che bene. Carola gli farà una sorpresa per scusarsi di come si è comportata negli ultimi giorni e gli regalerà un panda gigante.

Il tronista rimarrà piacevolmente colpito, al punto che tra i due scatterà il primo bacio, davvero appassionato. Alice, chiaramente, non sarà affatto entusiasta della cosa. Anche lei è uscita con Federico, subito dopo l’esterna che lui ha fatto con Carola. In puntata la giovane ammetterà di averlo visto piuttosto freddo, sta di fatto che tra loro, questa volta, non scatterà alcun bacio. In puntata, dunque, si aprirà un dibattito in cui Alice apparirà molto delusa.