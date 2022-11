Daniele Dal Moro malore al GF Vip: ecco cosa sarebbe successo davvero al concorrente

Tra gli argomenti di maggiore interesse in questo periodo c’è, sicuramente, il malore che ha avuto Daniele Dal Moro. Poco prima della messa in onda della scorsa puntata del reality show, il ragazzo si è sentito male ed è stato portato via in ambulanza.

A raccontare l’accaduto è stato il diretto interessato durante uno sfogo con i suoi coinquilini. Ad ogni modo, il ragazzo ha ammesso di non poter parlare della faccenda e questo ha fatto insorgere il web che, invece, vorrebbe sapere cosa si accaduto nello specifico. Ebbene, vediamo cosa sembra sia successo davvero.

Il malore di Daniele Dal Moro e i messaggi criptici

In questi giorni Daniele Dal Moro ha avuto un malore che ha generato molto sgomento sia in casa sia fuori. Nello specifico, il giovane era sparito dalla casa poco prima della puntata generando il panico. In molti hanno cominciato a sospettare che avesse contratto anche lui il covid, considerando che, ormai, il virus è entrato prepotentemente in casa. Dopo alcune ore, però, il ragazzo è rientrato e la questione non è stata affatto toccata in puntata.

Dopo la diretta, poi, Daniele ha avuto uno scontro con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, durante il quale ha detto che non dovrebbe alterarsi a causa del malore subito. Il giovane, però, ha palesato ancora una volta di non poter parlare della faccenda. Il motivo risiede probabilmente nel fatto che il concorrente è in attesa del risultato di alcune analisi. Dopo essersi sentito male, infatti, gli autori del programma lo hanno portato da un medico per sottoporsi a degli accertamenti.

Ecco cosa avrebbe avuto davvero il concorrente del GF Vip

Ma quale sarà stata la causa del malore di Daniele Dal Moro? Questo, almeno per il momento, non si sa con certezza. Tuttavia, sul web stanno trapelando delle indiscrezioni che sembrano spiegare quanto accaduto. Diversi spettatori del GF Vip, infatti, hanno commentato la faccenda ed hanno dichiarato che, molto probabilmente, Daniele sia stato colpito da un violentissimo attacco di panico.

Il giovane, purtroppo, ha sofferto in passato di simili problemi, pertanto, lo stress vissuto in casa potrebbe aver acuito simili disagi provocandogli un malore. Ad ogni modo, al momento Daniele si trova in casa insieme a tutti gli altri concorrenti e, probabilmente, è in attesa di scoprire gli esiti di ulteriori analisi che ha effettuato.