Edoardo Tavassi vince il GF Vip? Guendalina fa un’inquietante confessione

Guendalina Tavassi ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui ha parlato dell’esperienza di suo fratello Edoardo nella casa del GF Vip. Nello specifico, la donna si è soffermata su di un argomento che, già da ora, sta generando molto sgomento tra i telespettatori.

Stiamo parlando della persona che potrebbe vincere il reality show. Ricordiamo che Edoardo era tra i più quotati a vincere anche l’Isola dei Famosi, purtroppo però, a causa di un infortunio fu costretto ad andare via ad un passo dalla finale. Si rifarà in questa occasione? La dorella ha fatto un’insolita confessione.

Ecco perché Edoardo Tavassi potrebbe vincere il GF Vip e la promessa di Guendalina

Edoardo Tavassi potrebbe seriamente vincere questa edizione del GF Vip. Il concorrente, infatti, è tra i più apprezzati dal pubblico da casa, pertanto, è altamente probabile che venga premiato. A porre l’accento sulla questione è stata sua sorella Guendalina Tavassi. La donna, nel corso di un’intervista, ha fatto una confessione un po’ inquietante. Nello specifico, ha ammesso che Edoardo ha sognato sua nonna che gli diceva che avrebbe vinto il programma.

I due ragazzi erano molto legati alla loro nonna, pertanto, entrambi stanno interpretando quanto accaduto come un sogno premonitore. Ad ogni modo, nel caso in cui questo dovesse verificarsi sul serio, Guendalina ha fatto una promessa. La donna ha rivelato che se suo fratello dovesse vincere il programma, lei sposerà il suo attuale compagno Federico, a patto che Edoardo paghi tutto il loro matrimonio.

Guendalina demolisce Oriana e Antonella: ecco chi preferisce al GF Vip

Guendalina ha ironizzato sulla faccenda alludendo al fatto che, quando suo fratello si è trovato in ristrettezze economiche, lei lo ha aiutato tanto. Adesso, dunque, potrebbe essere giunto il turbo di Edoardo di fare un bel regalo a sua sorella. Al di là di chi possa vincere davvero il GF Vip, Guendalina Tavassi ha voluto commentare anche alcune dinamiche che si sono verificate di recente in casa.

A tal proposito, si è espressa su quelli che sono i concorrenti che preferisce e quelli che, invece, proprio non tollera. In merito ai primi, ha detto di apprezzare molto Luca Salatino, Giaele De Donà e Patrizia Rossetti. Tra i secondi, invece, non possono certamente mancare Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, che a suo avviso reputa false. In merito ad Edoardo Donnamaria, infine, spera che rinsavisca e si distacchi da “Tontonella”.