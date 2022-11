Chiara Nasti svela problemi durante il parto: “Ci sono rimasta malissimo” cosa è successo

Chiara Nasti ha da poco dato alla luce il suo primogenito Thiago e in queste ore è tornata attiva sui suoi social dove ha parlato di alcuni problemi avuti durante il parto. Alcune sue fan le hanno chiesto di spiegare come stesse e come si stesse riprendendo.

A tal riguardo, Chiara ha colto la palla al balzo per fare delle confessioni mai rivelate prima. La giovane è stata costretta ad avere un cesareo d’urgenza in quanto il piccolo stava andando in sofferenza. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Ecco che problemi ha avuto Chiara durante il parto

Nel corso di alcune Instagram Stories, Chiara Nasti ha svelato di aver avuto alcuni problemi durante il parto. Le fan le hanno chiesto come stesse e lei ha ammesso di essere in fase di graduale ripresa. Ad ogni modo, soprattutto nel suo caso, ci vorrà un po’ di tempo in più per tornare in forma. Chiara, infatti, ha svelato di aver avuto un parto cesareo che, tuttavia, non è stato per sua scelta, anzi. Lei le ha provate tutte per riuscire a partorire in maniera naturale, tuttavia, questo non è stato possibile.

La ragazza ha ammesso di aver avuto ben 11 ore di travaglio, durante le quali le spinte sono state notevoli. Il piccolo, però, stava andando troppo in sofferenza, pertanto, i medici hanno ritenuto opportuno correre ai ripari e intervenire con un parto cesareo. Per fortuna, poi, le cose sono andate nel migliore dei modi, pertanto, la Nasti ha potuto abbracciare il suo piccolo che sta decisamente bene.

La Nasti ci sta mettendo un po’ per riprendersi

Nel corso del suo sfogo in cui ha svelato i problemi avuti durante il parto, Chiara Nasta ha ragguagliato anche i fan in merito ad altre questioni. In particolare, ha ammesso di allattare il suo bimbo, tuttavia, ha ammesso di reputare piuttosto complicata questa pratica. Il piccolo, infatti, ha sempre fame e spesso trascorre ore intere attaccato al seno di Chiara. La giovane, dunque, è piuttosto provata.

Dal punto di vista fisico, invece, la Nasti ha ammesso di essere in fase di ripresa, tuttavia, ha pur sempre subito un intervento, pertanto, i tempi di ripresa totale sono più lunghi. Anche la pancia non è ancora svanita, in quanto ha ancora un certo gonfiore che, con il tempo, andrà via.