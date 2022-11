Ignazio e Cecilia hanno fatto se** o dietro le quinte di un noto programma tv: la confessione è bollente!

Cecilia e Ignazio Moser hanno rivelato di recente particolari piccanti sulla loro storia d’amore. Non solo sesso al GFVip dove si sono conosciuti ma anche dietro le quinte di un noto programma televisivo.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, senza fermarsi all’argomento matrimonio.

Nozze in vista per l’amatissima coppia

Naturalmente la chiacchierata è cominciata con i fiori d’arancio in arrivo, e in questa occasione Moser ha ammesso che avrebbe voluto chiederla in sposa nel giorno del suo compleanno, poi ha cambiato idea. Così ha organizzato tutto in uno chalet per il loro anniversario, molto romantico.

Il matrimonio tra i due è un sogno che si realizza hanno fatto sapere entrambi. La chiacchierata con il giornalista però ha subito preso una piaga più intima e decisamente hot.

Cecilia ed Ignazio hanno fatto l’amore nel camerino di Mattino 5

Cecilia Rodriguez ha svelato che hanno avuto rapporti intimi al GF Vip e… in un noto programma televisivo. Nel dettaglio la modella ha spiegato che come tutti hanno pensato dentro l’armadio non c’è stato nulla, se non un bacio. L’initmità c’è stata in un’altra occasione.

Ma non e tutto, la sorella di Belen non ha nascosto che hanno fatto sesso anche nel camerino di Mattino 5.Queste le sue parole: Guardi, noi due lo abbiamo fatto nella Casa e non si è visto. E appena usciti lo abbiamo fatto nei camerini di Mattino Cinque. Eravamo molto focosi allora – anche ora lo siamo .

Cecilia ha spiegato ancora che in questi cinque anni di amore non sono mancate crisi. I due si sono separati per circa 2 settimane, quando lui è rimasto bloccato in Portogallo per via del Covid. Fortunatamente, però, tutto si è risolto per la meglio grazie al loro amore sono riusciti a superare il tutto.