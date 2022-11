Uomini e donne, bufera su una storica coppia: “Era tutto finto”

In tutti questi anni sono tante le coppie che si sono conosciute ed amate nel programma di Maria De Filippi.

A Uomini e donne in moti si sono amati, sposati e qualcuno ha avuto anche dei figli. Nello stesso tempo, però, soprattutto negli ultimi anni il pubblico da casa, ha iniziato ad avere molte perplessità, sulla sincerità dei protagonisti.

A distanza di qualche anno, a tal proposito è venuta fuori una verità che nessuno si sarebbe mai immagino: secondo alcune indiscrezioni una storica coppia del dating ha mentito. Di chi stiamo parlando? Scopritelo con noi.

Martina Nasoni parla della sua storia con l’ex tronista di Uomini e donne

Stiamo parlando di Martina Nasoni che di recente si è lasciata andare ad una lunga intervista a Casa Pipol. La giovane ha parlato della sua storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e donne Daniele Del Moro raccontando il vero motivo per cui si sono lasciati.

Martina ha fatto sapere che nonostante la loro storia è finita sono rimasti comunque in buon rapporti. Il motivo principale della rottura è stato il carattere, erano troppo diversi. Infatti, l’ex gieffina non ha nascosto che Daniele ha un bel caratterino anche se in questa edizione non lo sta dimostrando. Sembra pacato ma non lo è affatto, ha concluso.

Tra Daniele Dal Moro e Martina solo amore “mediatico”

Il giornalista ha fatto presente a Martina che Daniele in Casa ha dichiarato che non è mai stato innamorato, nonostante con lei ha vissuto una storia.

La Nasoni ha confermato le parole del gieffino spiegando che nemmeno da parte sua c’è stato amore. Si piacevano fisicamente e tra di loro c’era molta alchimia. Ma l’amore è un’altra cosa. Io nella mia vista sono stata innamorata una sola volta e non era come il rapporto che avevo con Daniele, ha chiosato. Insomma, sembra che tra i due ci sia stato solo interesse mediatico.